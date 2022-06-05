 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июня

04 июня

03 июня

Популярное

В Бурятии в ДТП погиб мужчина

В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Смертельная авария произошла в Кяхтинском районе

Накануне, 4 июня, днём в Кяхтинском районе произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель УАЗ, следуя со стороны села Дунгуй в направлении села Усть-Дунгуй, совершил опрокидывание.

В результате аварии погиб 56-летний пассажир машины. Сам водитель и ещё двое пассажиров авто были осмотрены медиками: госпитализация им не потребовалась.

Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель был пьян в момент ДТП. Кроме того, он не имеет водительского удостоверения.  
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ подорожала аренда квартир
Общество, 05.06.2022
Во многих городах России, напротив, съёмное жильё дешевеет
С 6 июня в Улан-Удэ отключают горячую воду
С 6 июня в Улан-Удэ отключают горячую воду
Общество, 05.06.2022
Подача горячего водоснабжения горожанам будет производиться поэтапно с 11 июня
Сарантуя Жалцанова о грядущей постановке: «Наш мюзикл должен быть в стиле «рок»
Сарантуя Жалцанова о грядущей постановке: «Наш мюзикл должен быть в стиле «рок»
Общество, 05.06.2022
Совсем скоро в Улан-Удэ состоится интересная премьера
В Улан-Удэ отметили День велосипедиста
В Улан-Удэ отметили День велосипедиста
Общество, 05.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки
Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе
Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе
Общество, 05.06.2022
Всего сборная республики выиграла пять медалей
Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города
Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города
Общество, 05.06.2022
Видеопоздравление футболиста появилось в соцсети
Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Общество, 05.06.2022
Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани
В Улан-Удэ днём до +24 градусов
В Улан-Удэ днём до +24 градусов
Общество, 05.06.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди
13 женщин заблудились в лесу в Бурятии
13 женщин заблудились в лесу в Бурятии
Общество, 04.06.2022
Спасатели выехали на место
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 04.06.2022
По южным районам ожидается продолжительный сильный дождь
В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере
В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере
Общество, 04.06.2022
По данным в соцсетях, вечером 2 июня несколько воспитанников детского лагеря почувствовали недомогание, у некоторых наблюдалась рвота, недомогание
В Прибайкальском нацпарке открыли популярные у туристов маршруты
В Прибайкальском нацпарке открыли популярные у туристов маршруты
Общество, 04.06.2022
В национальном парке продолжает действовать особый противопожарный режим

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^