В Бурятии в ДТП погиб мужчина

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Смертельная авария произошла в Кяхтинском районе



Накануне, 4 июня, днём в Кяхтинском районе произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель УАЗ, следуя со стороны села Дунгуй в направлении села Усть-Дунгуй, совершил опрокидывание.



В результате аварии погиб 56-летний пассажир машины. Сам водитель и ещё двое пассажиров авто были осмотрены медиками: госпитализация им не потребовалась.



Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель был пьян в момент ДТП. Кроме того, он не имеет водительского удостоверения.

