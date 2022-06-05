Смертельная авария произошла в Кяхтинском районе
Накануне, 4 июня, днём в Кяхтинском районе произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель УАЗ, следуя со стороны села Дунгуй в направлении села Усть-Дунгуй, совершил опрокидывание.
В результате аварии погиб 56-летний пассажир машины. Сам водитель и ещё двое пассажиров авто были осмотрены медиками: госпитализация им не потребовалась.
Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель был пьян в момент ДТП. Кроме того, он не имеет водительского удостоверения.
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Общество, Фото:
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