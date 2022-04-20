Двух жителей Иркутской области будут судить за убийство косули





В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконной добыче сибирской косули, - сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.В сентябре 2021 года в Баяндаевском районе инспекторы дорожно-патрульной службы и сотрудники уголовного розыска остановлен автомобиль «УАЗ». В багажнике была обнаружена разделанная туша косули, оружие, патроны и специальное световое приспособление для охоты (пользоваться которым запрещено).Два пассажира авто, мужчины в возрасте 42 и 43 лет, сознались в содеянном. Не имея разрешительных документов, в лесу они застрелили косулю. Затем разделали добычу и, погрузив мясо в машину, отправились домой. Осмотрев указанное браконьерами место, сотрудники полиции обнаружили останки убитого животного.По оценкам специалистов, в результате незаконной охоты ущерб, нанесённый объектам животного мира, составил 120 тысяч рублей.Уголовное дело по статье «Незаконная охота» передано в суд для рассмотрения по существу.