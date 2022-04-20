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Двух жителей Иркутской области будут судить за убийство косули

Двух жителей Иркутской области будут судить за убийство косули
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Разделанную тушу животного обнаружили в багажнике автомобиля

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконной добыче сибирской косули, - сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В сентябре 2021 года в Баяндаевском районе инспекторы дорожно-патрульной службы и сотрудники уголовного розыска остановлен автомобиль «УАЗ». В багажнике была обнаружена разделанная туша косули, оружие, патроны и специальное световое приспособление для охоты (пользоваться которым запрещено).


Два пассажира авто, мужчины в возрасте 42 и 43 лет, сознались в содеянном. Не имея разрешительных документов, в лесу они застрелили косулю. Затем разделали добычу и, погрузив мясо в машину, отправились домой. Осмотрев указанное браконьерами место, сотрудники полиции обнаружили останки убитого животного.

По оценкам специалистов, в результате незаконной охоты ущерб, нанесённый объектам животного мира, составил 120 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Незаконная охота» передано в суд для рассмотрения по существу.
браконьерство

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