Инцидент произошёл на трассе
Якутские всадники, отправившиеся в конное путешествие до Москвы, ехали из Усолья-Сибирского, когда лошади почувствовали неладное и резко отпрыгнули с трассы, сообщает Babr Mash.
Мимо путешественников на огромной скорости пронесся «КамАЗ», который зацепил одного коня, но повезло – животное не пострадало, у него нет даже царапин.
Путешественники признались, что долгий путь даётся им нелегко, но поворачивать назад нельзя. В целях безопасности мужчины повесят на сопровождающую их машину мигалки и предупреждение о снижении скорости.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии всадники, совершающие путешествие на лошадях из Якутска в Москву, побывали в начале декабря.
Якутских всадников чуть не сбил «КамАЗ» в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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