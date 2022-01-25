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Якутских всадников чуть не сбил «КамАЗ» в Иркутской области

Якутских всадников чуть не сбил «КамАЗ» в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл на трассе

Якутские всадники, отправившиеся в конное путешествие до Москвы, ехали из Усолья-Сибирского, когда лошади почувствовали неладное и резко отпрыгнули с трассы, сообщает Babr Mash.

Мимо путешественников на огромной скорости пронесся «КамАЗ», который зацепил одного коня, но повезло – животное не пострадало, у него нет даже царапин.

Путешественники признались, что долгий путь даётся им нелегко, но поворачивать назад нельзя. В целях безопасности мужчины повесят на сопровождающую их машину мигалки и предупреждение о снижении скорости.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии всадники, совершающие путешествие на лошадях из Якутска в Москву, побывали в начале декабря
лошади

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