Один из них связан с крупной аварией на улице Сахьяновой
Накануне, 5 января, в Улан-Удэ дважды отключали холодную воду в разных районах.
Ранним утром произошёл выход воды из колодца в районе жилого дома по ул. Революции, 1905 года.
Из-за этого в 6.15 часов отключили холодное водоснабжение в 45 жилых домах по улице Революции, 1905 года, 3, 12, 14, 15, улице Хахалова, 2, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, улице Цивилёва, 4, 5, 7, 9, 12, улице Московская, 1, проспекте 50-летия Октября, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, улице Гагарина, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, улице Пушкина, 3. Также под отключение попали городская поликлиника № 6 (улица Московская, 1), средняя школа № 51 (ул. Гагарина, 12).
В 08:50 специалисты установили гидроклин, и подача холодного водоснабжения восстановлена. Время отключения составило 2 часа 35 минут.
Ещё одна крупная авария произошла накануне на водопроводных сетях по улице Сахьяновой, где затопило дорогу. Из-за этого в 08:42 была снижена подача холодного водоснабжения потребителям улиц Ключевская,11,13,72, 55, Жердева, 35,11.
- В 09:30 для проведения ремонтных работ в колодце отключили от холодного водоснабжения потребителей многоквартирных жилых домов по улице Лебедева, 13а, улице Приречная 5,7, 8, 8б, 8в,8а, улице Трубачеева, 69, 150,144,71, пять прочих объектов улице Приречная, 1, ТЦ «Абсолют», улице Сахьяновой, 5, ТЦ «Гвоздь», улице Сахьяновой, 4, МУП «Управление трамвая», улице Ключевская,13б, «Нефро Диал» ООО «Медицинский нефрологический центр», улице Трубачеева, 148, агротехнический колледж, БГСХА В.Р. Филиппова. Подвоз воды был организован, - сообщают оперативные службы города.
В 15:20 рабочие отсекли аварийный участок, и холодное водоснабжение восстановлено по закольцованной схеме. Время отключения составило 6 часов 38 минут.
В Улан-Удэ за сутки произошло два инцидента с отключением воды
Происшествия, Фото:
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