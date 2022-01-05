В Улан-Удэ затопило автомобильную дорогу















Как сообщал «Байкал-Daily», 2021 год в Улан-Удэ закончился крупной аварией на ТЭЦ-1, когда вводился режим ЧС. Ночной пожар 23 декабря вывел из строя четыре из семи котлов. Ущерб от аварии оценили

Как сообщал «Байкал-Daily», 2021 год в Улан-Удэ закончился крупной аварией на ТЭЦ-1, когда вводился режим ЧС. Ночной пожар 23 декабря вывел из строя четыре из семи котлов. Ущерб от аварии оценили до 100 миллионов рублей.

Авария на водопроводных сетях по улице Сахьяновой устраняется, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.- По предварительным данным, течь образовалась из водопроводной стальной трубы 300 мм диаметра на ул. Сахьяновой. В зоне затопления перекрёсток ул. Ключевская и Сахьяновой. Трамвайное и автомобильное движения временно перекрыты. От водоснабжения отключены 17 жилых домов, - сообщили в администрации.В 10:58 сообщили, что трамвайное движение восстановлено. Автомобильное перекрыто со стороны Трубачеева в сторону Дарханской и со стороны Сахьяновой также в сторону Дарханской.В экстренном режиме специалисты и техника комбината по благоустройству помогают ликвидировать последствия аварии и восстановить движение. На месте работают два самосвала, три вакуумные машины, три пескоразбрасывющих «КамАЗа», два трактора-щётки и грейдер комбината по благоустройству. Бригада дворников помогает расчистить трамвайные пути для восстановления движения.- В настоящее время идёт откачка воды и определение места утечки. Сформирована ремонтная бригада, задействованы несколько единиц техники. После определения места аварии начнутся земляные работы. Ремонт аварийного участка будет вестись до полного устранения последствий аварии, – сообщили в МУП «Водоканал».Подвоз воды организован на ул. Приречная 8 и Лебедева 13а.44-00-00 - круглосуточная диспетчерская МУП «Водоканал».