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В Улан-Удэ затопило автомобильную дорогу

В Улан-Удэ затопило автомобильную дорогу
Происшествия,  Фото:предоставлено пресс-службой администрации Улан-Удэ
Без воды остались 17 домов

Авария на водопроводных сетях по улице Сахьяновой устраняется, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

- По предварительным данным, течь образовалась из водопроводной стальной трубы 300 мм диаметра на ул. Сахьяновой. В зоне затопления перекрёсток ул. Ключевская и Сахьяновой. Трамвайное и автомобильное движения временно перекрыты. От водоснабжения отключены 17 жилых домов, - сообщили в администрации.

В 10:58 сообщили, что трамвайное движение восстановлено. Автомобильное перекрыто со стороны Трубачеева в сторону Дарханской и со стороны Сахьяновой также в сторону Дарханской.



В экстренном режиме специалисты и техника комбината по благоустройству помогают ликвидировать последствия аварии и восстановить движение. На месте работают два самосвала, три вакуумные машины, три пескоразбрасывющих «КамАЗа», два трактора-щётки и грейдер комбината по благоустройству. Бригада дворников помогает расчистить трамвайные пути для восстановления движения.

- В настоящее время идёт откачка воды и определение места утечки. Сформирована ремонтная бригада, задействованы несколько единиц техники. После определения места аварии начнутся земляные работы. Ремонт аварийного участка будет вестись до полного устранения последствий аварии, – сообщили в МУП «Водоканал».

Подвоз воды организован на ул. Приречная 8 и Лебедева 13а.
44-00-00 - круглосуточная диспетчерская МУП «Водоканал».




Как сообщал «Байкал-Daily», 2021 год в Улан-Удэ закончился крупной аварией на ТЭЦ-1, когда вводился режим ЧС. Ночной пожар 23 декабря вывел из строя четыре из семи котлов. Ущерб от аварии оценили до 100 миллионов рублей.
авария

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