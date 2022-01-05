В Улан-Удэ затопило автомобильную дорогу

Авария на водопроводных сетях по улице Сахьяновой устраняется, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
- По предварительным данным, течь образовалась из водопроводной стальной трубы 300 мм диаметра на ул. Сахьяновой. В зоне затопления перекрёсток ул. Ключевская и Сахьяновой. Трамвайное и автомобильное движения временно перекрыты. От водоснабжения отключены 17 жилых домов, - сообщили в администрации.
В 10:58 сообщили, что трамвайное движение восстановлено. Автомобильное перекрыто со стороны Трубачеева в сторону Дарханской и со стороны Сахьяновой также в сторону Дарханской.
В экстренном режиме специалисты и техника комбината по благоустройству помогают ликвидировать последствия аварии и восстановить движение. На месте работают два самосвала, три вакуумные машины, три пескоразбрасывющих «КамАЗа», два трактора-щётки и грейдер комбината по благоустройству. Бригада дворников помогает расчистить трамвайные пути для восстановления движения.
- В настоящее время идёт откачка воды и определение места утечки. Сформирована ремонтная бригада, задействованы несколько единиц техники. После определения места аварии начнутся земляные работы. Ремонт аварийного участка будет вестись до полного устранения последствий аварии, – сообщили в МУП «Водоканал».
Подвоз воды организован на ул. Приречная 8 и Лебедева 13а.
44-00-00 - круглосуточная диспетчерская МУП «Водоканал».
Как сообщал «Байкал-Daily», 2021 год в Улан-Удэ закончился крупной аварией на ТЭЦ-1, когда вводился режим ЧС. Ночной пожар 23 декабря вывел из строя четыре из семи котлов. Ущерб от аварии оценили до 100 миллионов рублей.