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Улан-удэнка продавала несуществующую обувь

Улан-удэнка продавала несуществующую обувь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
23-летняя жительница Улан-Удэ вновь попалась на мошенничестве

В Борзинском районе Забайкальского края в полицию обратилась местная жительница, у которой мошенники выманили 3550 рублей.

В мессенджере девушка увидела объявление о продаже обуви с фотографиями. Девушку устроил внешний вид и цена, и она перевела на указанный счёт деньги. Однако обувь она так и не получила и через некоторое время обратилась в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 23-летняя жительница Улан-Удэ. Выяснилось, что девушка указала номер карты родственницы, чтобы сотрудники полиции не установили её причастность, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В отношении улан-удэнка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Подозреваемая раскаялась в совершённом противоправном деянии и добровольно возместила часть похищенных средств. Следует отметить, что ранее она уже была судима за мошенничество, - уточнили в УМВД.
мошенничество

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