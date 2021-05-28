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Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа

Подробности трагического пожара в Улан-Удэ: Люди прыгали с третьего этажа
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
На страшном ночном пожаре в гостинице погиб постоялец

После ночного пожара на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ, где погиб человек, следователи возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека». В пресс-службе СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности трагического пожара.

28 мая около полуночи загорелись жилые строения в дачном товариществе «Урда-Уула». Одно из строений использовалось в коммерческих целях – для найма гражданами жилья. Предприниматель, который сдавал жилые помещения, проживал в соседнем доме.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель на своём придомовом участке в ДНТ «Урда-Уула» возвёл трёхэтажное строение. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей; на втором и третьем этаже, выполненных из бруса и досок, были 15 жилых помещений, которые предоставлялись в аренду для проживания. На момент возгорания в комнатах находилось около 13 постояльцев, их точное число в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, очаг находился на первом этаже в мастерской.

После возгорания часть жителей эвакуировались из здания самостоятельно. При этом женщина и её ребёнок, спасаясь, выпрыгнули из окна на третьем этаже. Оба получили травмы.

При тушении пожара внутри здания обнаружили тело постояльца. Его личность установлена, он житель Иркутской области.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.



смерть пожар
 
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