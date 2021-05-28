 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

В Улан-Удэ на страшном пожаре один человек погиб, трое пострадали

В Улан-Удэ на страшном пожаре один человек погиб, трое пострадали
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь пожара превысила 280 квадратных метров

Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар на Верхней Берёзовке, на улице Абрикосовая. Пожар унёс жизнь одного человека.

- Сообщение о загорании жилого дома поступило на центральный пункт пожарной связи в первом часу ночи. К месту пожара была направлена техника улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова. На тушении было задействовано девяти единиц техники и 32 пожарных, в том числе звено газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


Огонь охватил два соседних жилых дома и надворные постройки. Также существовала угроза перехода огня на соседние строения. Тушение осложнялось плотной застройкой и наличием узких проездов, а также удалённостью источников противопожарного водоснабжения.

Площадь пожара составила 288 кв.м.

На пожаре погиб один человек. Ещё трое человек пострадали. Они были госпитализированы, уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.

На месте продолжают работу дознаватели МЧС. Причина произошедшего устанавливается.



пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на страшном ночном пожаре пострадали три человека
В Улан-Удэ на страшном ночном пожаре пострадали три человека
Происшествия, 28.05.2021
Площадь пожара превысила 280 квадратных метров
В Иркутской области пьяный школьник на «Форде» попал в ДТП
В Иркутской области пьяный школьник на «Форде» попал в ДТП
Происшествия, 28.05.2021
Из-за отсутствия опыта юный водитель опрокинул автомобиль в кювет
В Бурятии гендиректора «управляшки» уличили в присвоении 400 тысяч
В Бурятии гендиректора «управляшки» уличили в присвоении 400 тысяч
Происшествия, 28.05.2021
Сотрудники МВД завершили расследование уголовного дела о присвоении крупной суммы
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
Происшествия, 28.05.2021
Пожар действовал в Заиграевском районе
В Бурятии вновь выставили на продажу ребёнка
В Бурятии вновь выставили на продажу ребёнка
Происшествия, 27.05.2021
Объявление разместил одноклассник школьницы  
Жителя Бурятии после кражи отрезка кабеля отправили в колонию
Жителя Бурятии после кражи отрезка кабеля отправили в колонию
Происшествия, 27.05.2021
Вор совершил кражу, когда коллеги ушли на обед
В Иркутске полицейский торговал наркотиками
В Иркутске полицейский торговал наркотиками
Происшествия, 27.05.2021
Бывший полицейский будет сидеть 11 лет
В Улан-Удэ собака помогла раскрыть кражу квадроцикла
В Улан-Удэ собака помогла раскрыть кражу квадроцикла
Происшествия, 27.05.2021
Вор украл квадроцикл, так как устал идти  
Житель Бурятии решил припугнуть соседа и сжёг его заживо
Житель Бурятии решил припугнуть соседа и сжёг его заживо
Происшествия, 27.05.2021
Погибший мужчина получил обширные ожоги по всему телу
В Бурятии выбежавший на дорогу подросток попал под авто
В Бурятии выбежавший на дорогу подросток попал под авто
Происшествия, 27.05.2021
Подросток внезапно выскочил перед машиной
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Происшествия, 27.05.2021
Горевший дом был сильно задымлён
В Бурятии охранники обокрали собственный завод
В Бурятии охранники обокрали собственный завод
Происшествия, 27.05.2021
Нечистых на руку охранников уличила их коллега

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^