В Улан-Удэ на страшном пожаре один человек погиб, трое пострадали

- Сообщение о загорании жилого дома поступило на центральный пункт пожарной связи в первом часу ночи. К месту пожара была направлена техника улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова. На тушении было задействовано девяти единиц техники и 32 пожарных, в том числе звено газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.







На месте продолжают работу дознаватели МЧС. Причина произошедшего устанавливается.













Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар на Верхней Берёзовке, на улице Абрикосовая. Пожар унёс жизнь одного человека.Огонь охватил два соседних жилых дома и надворные постройки. Также существовала угроза перехода огня на соседние строения. Тушение осложнялось плотной застройкой и наличием узких проездов, а также удалённостью источников противопожарного водоснабжения.Площадь пожара составила 288 кв.м.На пожаре погиб один человек. Ещё трое человек пострадали. Они были госпитализированы, уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.