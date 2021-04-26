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В Бурятии после пожара с тремя погибшими возбудили дело

В Бурятии после пожара с тремя погибшими возбудили дело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возможно, произошло убийство

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 апреля в посёлке Каменск Кабанского района произошёл пожар на третьем этаже четырёхэтажного здания коридорного типа. В квартире, где был пожар, обнаружили тела трёх человек.

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Деталей следствия раскрывать не стали, от дополнительных комментариев здесь воздержались.

Не исключено, что эта квартира стала местом преступления. А пожаром, возможно, «заметали» следы.

Недавно стало известно о жутком убийстве пенсионера в селе Шигаево Кабанского района. Трое местных жителей, одному из них всего 14 лет, отправились к пожилому мужчине, чтобы расквитаться за старые обиды. Мужчину вывели на улицу и стали избивать, при этом один из нападавших ножом отрезал ему ухо.

После чего нападавшие ушли из ограды, вернулись к собутыльнику и продолжили употреблять спиртное. Утром подросток продолжил расправу. Он взял бензин и пробрался в дом к избитому накануне мужчине. Он лежал на кровати и был жив. Мальчик разлил горючее по полу, затем поджёг его и убежал.

Мужчина сгорел заживо. Его тело нашли на полу в коридоре, видимо, он пытался выбраться наружу.
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