В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек

Пожар произошёл в четырёхэтажном доме



Днём 21 апреля в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии произошёл пожар на третьем этаже четырёхэтажного здания коридорного типа.



На момент прибытия пожарных в здании было сильное задымление. Пожарные эвакуировали пять человек по лестничному маршу, другие жильцы спаслись самостоятельно.



В квартире, где был пожар, обнаружили тела трёх человек.



- В результате пожара повреждены диван и палас, закопчены стены – общая площадь возгорания составила 10 кв.м. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются, ведутся следственно-оперативные мероприятия, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

