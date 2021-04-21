Пожар произошёл в четырёхэтажном доме
Днём 21 апреля в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии произошёл пожар на третьем этаже четырёхэтажного здания коридорного типа.
На момент прибытия пожарных в здании было сильное задымление. Пожарные эвакуировали пять человек по лестничному маршу, другие жильцы спаслись самостоятельно.
В квартире, где был пожар, обнаружили тела трёх человек.
- В результате пожара повреждены диван и палас, закопчены стены – общая площадь возгорания составила 10 кв.м. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются, ведутся следственно-оперативные мероприятия, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек
Происшествия, Фото:
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