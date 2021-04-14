Улан-удэнец надолго сядет за убийство пенсионерки

- Суд, с учётом особо опасного рецидива преступления, установленного в действиях осуждённого, назначил виновному наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

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