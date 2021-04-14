Улан-удэнец надолго сядет за убийство пенсионерки

Сегодня, 14 апреля, коллегия из трёх судей Верховного суда Бурятии вынесла приговор мужчине, убившему пенсионерку. Убийце 34 года, на свободу он теперь выйдет, когда ему будет за 50 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в феврале 2020 года в ограде частного дома в Улан-Удэ. Мужчина ранее за плату колол дрова пенсионерам, тогда он заприметил, где лежат электроинструменты.
Вечером пьяный мужчина шёл в гости к другу, когда увидел в доме пенсионеров не горит свет. Он решил воспользоваться шансом и украсть инструменты. Перелез через забор, сложил украденное – болгалку, шуруповёрт, дисковую пилу – в рюкзак. Но в этот момент домой из магазина вернулась 74-летняя хозяйка.
Вор напал на неё со спины, пока пенсионерка закрывала калитку. Он с силой несколько раз ударил беспомощную женщину поленом по голове. Пенсионерка упала, потеряв сознание.
Преступник пошёл ещё дальше. Он забрал ключи от дома, обыскал его и вынес всё ценное, что нашёл – деньги, драгоценности, компьютер и другие вещи. Общий ущерб превысил 440 тысяч рублей.
Пожилая женщина вскоре скончалась в больнице.
Убийцу видела соседка, которой сразу показался подозрительным незнакомец с большим мешком. При помощи записей с камер видеонаблюдения путь мужчины проследили до соседнего микрорайона, но там его следы терялись.
Впрочем, в доме следователь нашёл записную книжку убитой женщины. Там была запись с именем и телефоном мужчины, который помогал колоть дрова. Его фотография совпала с тем самым незнакомцем, которого видела соседка. Так он был задержан, во время обыска нашли часть украденных вещей и драгоценностей, а также одежду со следами крови.
Убийца сперва признался во всём, а затем вдруг передумал. Он выдумал, что мешок нашёл на улице. Однако его версия в ходе проверки не нашла своего подтверждения.
Мужчина признан виновным в убийстве, сопряжённом с разбое, а также в разбое.
- Суд, с учётом особо опасного рецидива преступления, установленного в действиях осуждённого, назначил виновному наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.