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Улан-удэнец убил пенсионерку поленом

Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Ранее мужчина помогал пожилой женщине колоть дрова

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего улан-удэнца. Он обвиняется в разбойном нападении на пожилую женщину и её убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, осенью 2019 года мужчина нанимался к пожилой семье колоть дрова. Во время работы он заприметил у хозяина дома инструменты и запомнил, где они хранились.

20 февраля 2020 года вечером пьяный мужчина, направляясь к приятелю, проходил мимо ограды пенсионеров, и заметил, что в окнах не горит свет. В это время хозяин дома лежал в больнице, а его супруга ушла в магазин. Мужчина перелез через забор, нашёл инструменты, на которые положил глаз прошлой осенью, и сложил их в рюкзак. В этот момент из магазина вернулась пенсионерка. Пока она закрывала калитку, мужчина напал на неё со спины и силой нанёс ей несколько ударов по голове поленом.

- Вытащил болгарку, шуруповёрт и дисковую пилу. Потом в это время открылась дверь. Потерпевшая стояла ко мне спиной, видимо, закрывала дверь, взял вот здесь полено и ударил её по голове, - рассказал мужчина в ходе следственного эксперимента.


Женщина упала и потеряла сознание. Её ключами обвиняемый открыл дом, обыскал его, нашёл и украл деньги и ценные вещи, которые положил в мешок и сбежал. Ущерб составил более 443 тысячи рублей.

Женщина вскоре скончалась в больнице от причинённых ей повреждений.

Соседка видела подозрительного незнакомца, уносившего большой белый мешок. При помощи записей с камер видеонаблюдения, путь мужчины прослеживался до соседнего микрорайона, но там его следы терялись.

В ходе осмотра места происшествия удалось найти записную книжку потерпевшей. Следователь обратил внимание на запись с именем и телефоном мужчины, который помогал пенсионерам колоть дрова. Изображение этого мужчины совпало с изображением незнакомца, которого видела соседка в день убийства. Он был задержан. Во время обыска в его жилище обнаружены часть похищенных вещей и драгоценностей, а также одежда со следами крови.

- В ходе проведённого допроса злоумышленник признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы. Данные показания он подтвердил на месте происшествия, но затем в ходе дальнейшего расследования отказался от них, заявив, что давал их под воздействием сотрудников правоохранительных органов. Также он стал настаивать, что мешок с вещами, компьютером и драгоценностями потерпевших случайно нашёл на улице. Однако его версия в ходе проверки не нашла своего подтверждения, - сообщили в Следкоме.

В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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