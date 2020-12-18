В Бурятии нефритчика оштрафовали на 100 тысяч

Мужчина насобирал окатыши
44-летний мужчина привлечён в Баунтовском районе Бурятии к административной ответственности за самовольную добычу нефрита.
В сентябре 2020 года мужчина пришёл на лицензионный участке в Баунтовском районе, где добыл 65 камней нефрита, в народе называемых окатышами. Общий их вес составил 1,7 кг. Камни мужчина хотел в дальнейшем продать.
- Как следует из гомологического заключения, исследовано 25 камней весом 0.276 кг, 40 камней весом 1,486 кг. Представленные камни в целом содержат до 75 % нефрита-сырца. По всем внешним признакам нефрит принадлежит к группе Витимского нефритоносного района, - сообщили в Баунтовском районном суде.
Технический эксперт, осмотревший окатыши, пришёл к выводу, что приблизительная стоимость партии составляет 70 400 рублей.
Поскольку действия мужчины не содержат уголовно наказуемого деяния, суд квалифицировал их по ст. 7.5 КоАП РФ - как самовольную добычу нефрита и хранение в целях сбыта незаконно добытого нефрита в натуральном виде.
Наличие на иждивении жителя троих несовершеннолетних детей суд признал исключительным обстоятельством для назначения наказания менее минимального размера административного штрафа.
В итоге мужчине был назначен штраф в 100 тысяч рублей.
Нефрит конфискован.
Справка:
Самовольной признается добыча нефрита или иных полудрагоценных камней, если она осуществлялась без надлежащего разрешения (лицензии), за пределами границ предоставленного горного отвода, из месторождений, на которых сбор нефрита запрещён, из мест его промышленной разработки.
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