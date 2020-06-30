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Улан-удэнка, нагло обманувшая семьи с детьми, просила об оправдании

Улан-удэнка, нагло обманувшая семьи с детьми, просила об оправдании
Происшествия, 
Мошенница обманула улан-удэнцев на 6,5 млн рублей

29 июня Верховный суд Бурятии пересмотрел приговор Советского районного суда Улан-Удэ по уголовному делу в отношении мошенницы, обманывавшей семьи с материнским капиталом.

«Байкал-Daily» уже сообщал об этом деле. Женщина предлагала свои услуги о с оформлением недвижимости с помощью материнского капитала. После этого она надолго исчезала из поля зрения, со дня на день обещая вернуть полученные деньги или недвижимость. Семьи остались и без домов, и без денег.

Как рассказывали «Байкал-Daily» жертвы аферистки, она мастерски втиралась в доверие, рассказывала, например, про своих детей. Кроме того, обманывала даже давних подруг. Также давила на совесть и то, что сама верующая, заверяя перед сделками, что нехорошие поступки будут наказаны богом.

Показателен один эпизод. Мошенница показала жительнице района прекрасный дом для покупки. Когда же покупательница решила проверить его и съездить на место, увидела на участке только пеньки, не было даже забора, не говоря о доме.

По словам одной из жертв мошенницы, на самом деле на уловку аферистки повелось гораздо больше людей, однако не все написали заявление, боясь ответственности за манипуляции с материнским капиталом. Поговаривали, что её жертвами стали не менее 40 семей, также ей давали в долг крупные суммы денег. Сумма ущерба достигала 28 млн. рублей, уверяли пострадавшие.

Суд признал аферистку виновной в совершении девяти эпизодов мошенничества. Весной ей было назначено 6 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Накануне Верховный суд озвучил: 5 лет 6 месяцев лишения свободы всё с той же отсрочкой отбывания наказания.

- Виновная путем обмана похитила 4,5 млн. рублей у женщин, желавших улучшить жилищные условия за счет средств материнского капитала, а также причинила крупный ущерб бюджету России. Кроме того, введя в заблуждение руководителей двух организаций, предоставляющих целевые займы получателям материнского капитала, завладела деньгами в сумме свыше 2 млн. рублей. Судебная коллегия, согласившись с представлением прокурора, привела приговор в части квалификации и назначенного наказания в соответствие с уголовным законом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

При этом сама женщина, как выяснилось, подавала апелляцию, в которой заявила об отсутствии в её действиях признаков преступлений. Она просила полного оправдания.

- Судом апелляционной инстанции эти доводы признаны необоснованными и оставлены без удовлетворения, - уточнили в прокуратуре.
мошенничество суд
 
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