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В Улан-Удэ аферистке, обманувшей десятки семей, вынесли приговор

В Улан-Удэ аферистке, обманувшей десятки семей, вынесли приговор
Происшествия, 
Мошенница отправится за решётку только после достижения её ребёнком 14 лет

Накануне, 5 марта, в Улан-Удэ вынесен приговор в отношении «прославившейся» с маткапиталом аферистки. Она признана виновной в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

В суде установлено, что с августа 2017 года по апрель 2018 года женщина украла деньги у восьми потерпевших, желавших улучшить свои жилищные условия за счёт средств материнского капитала.

- Троим потерпевшим осуждённая продала пустые земельные участки под видом земельных участков с пригодными для проживания домами. Пятерых потерпевшим, после получения ими заёмных средств, ввела в заблуждение, заверив, что оставит деньги у себя для сохранности, до погашения кредита пенсионным органом за счёт материнского капитала. Фактически деньги злоумышленница присваивала и использовала по своему усмотрению, - сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Кроме того, мошенница применяла другие изощрённые преступные схемы, имея персональные данные потерпевших.

Всего она присвоила около 6,3 млн рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу.

«Байкал-Daily» уже сообщал об этой аферистке, которая оставила семьи с детьми без денег и без домов. Женщина предлагала свои услуги с целью «помочь» оформить недвижимость с помощью материнского капитала. После этого она надолго исчезала из поля зрения, со дня на день обещая вернуть полученные деньги или недвижимость.

Как рассказывали «Байкал-Daily» жертвы аферистки, она мастерски втиралась в доверие, рассказывала, например, про своих детей. Кроме того, не особо ценила старых знакомых, также злоупотребив дружбой. Именно так она поступила со своей давней знакомой – риелтором, переставшей работать в связи с рождение ребёнка. Также давила на совесть и то, что сама верующая, говоря, что нехорошие поступки будут наказаны богом.

После оформления сделок начинались проблемы. Мошенница врала про заблокированные счета, задержки с выплатами и многое другое. Одной матери двух детей с огромным трудом удалось вернуть лишь часть суммы сделки.

Одной сельчанке аферистка виртуозно продемонстрировала подлинность совершаемой сделки. Для убедительности она показала женщине дом, который та собиралась купить. Сельчанку устроило жильё, но в какой-то момент женщина решила сама съездить по адресу, указанному в договоре купли-продажи. И каково же было её удивление, что на указанном участке нет ничего, даже забора.

- Одни пеньки. Мы смотрели совсем другой дом, - говорила женщина.

По словам жертв мошенницы, на самом деле на уловку аферистки повелось гораздо больше людей, однако не все написали заявление, боясь ответственности за манипуляции с материнским капиталом.

Поговаривали, что её жертвами стали не менее 40 семей, также ей давали в долг крупные суммы денег. Сумма ущерба достигала 28 млн. рублей, уверяли пострадавшие.
мошенничество
 
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