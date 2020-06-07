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В Улан-Удэ фольга на проводах привела к отключению света

В Улан-Удэ фольга на проводах привела к отключению света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электроэнергия пропала у жителей нескольких посёлков

В субботу, 6 июня, в девятом часу вечера в Улан-Удэ произошло аварийное отключение света. Такие события далеко не редкость. Но на этот раз причина очень необычная – фольга на проводах.

В оперативной сводке по городу сообщается, что в 20:30 из-за порывистого ветра произошёл наброс фольги на провода, в результате чего произошло короткое замыкание и аварийно отключился фидер подстанции «АРЗ».

Под отключение электроэнергии попали потребители частично частного сектора микрорайонов Исток, Поселье, Солдатский, ДНТ «Судостроитель.

В 21:59 дефект устранили, все потребители были запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило один час 29 минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», пару лет назад отключение электричества происходило из-за птицы, залетевшей на подстанцию.

В декабре 2009 года на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах станции, из-за чего квартиры улан-удэнцев остыли в самые морозы. Последствия аварии устраняли несколько суток. Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание.

отключение света
 
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