Без света остались больница, поликлиника и десятки домов
Накануне в 15:00 произошла авария на подстанции «Западная-Центральная» в Улан-Удэ.
Без света остались потребители с улиц Куйбышева, Кирова, Советская, Борсоева, Ленина, Модогоева, Сухэ-Батора, Смолина, Гагарина, Добролюбова, Путейская, Цивилёва.
Также под отключение попали поликлиника № 1, детская клиническая больница и канализационная насосная станция с улицы Советская.
В 15:31 запитали потребителей Советского района, в 15:37 электричество появилось в остальных домах.
Вскоре на подстанции «Приборостроительный завод» обнаружена птица, из-за которой, вероятно, без света осталась половина города. Время отключения составило 37 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ причинами аварий уже становились грызуны и даже кошки. Так, в декабре 2009 года на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах станции, из-за чего квартиры улан-удэнцев остыли в самые морозы. Последствия аварии устраняли несколько суток.
Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов. Ситуацию могло спасти срочное переключение на запасные котлы, которое не допустило бы падения температуры. Однако существующее на ТЭЦ устаревшее оборудование не позволило быстро провести эту операцию.
Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны и птицы.
Птица обесточила центр Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он решал вопросы, связанные с долгами
Без света остались больница, поликлиника и десятки домов
Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк
Движение трёх маршрутов электротранспорта было остановлено
Она не смогла вовремя отдать полмиллиона рублей и предоставила суду фиктивную расписку
Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в среду сразу в двух чтениях приняли законопроект, который отменяет действовавший в регионе с 2015 года запрет на продажу спиртного с 20:00 до 11:00.
Гроза последнего июньского дня стала причиной лесного пожара на территории Забайкальского национального парка
Мужчина пропал почти неделю назад
Преступников, совершивших дерзкое убийство, ищут
Водитель сбил её на «зебре»
Пользуясь служебным положением, она не снимала с зарплаты свою задолженность
Мужчине это дало возможность на время скрыться
Пожары пятого класса опасности действуют в двух районах
Он незаконно рубил сосны
Жизнь мальчика поддерживают специальные препараты