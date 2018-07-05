Птица обесточила центр Улан-Удэ

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Мошенница из Ангарска пыталась обмануть и суд Происшествия, Она не смогла вовремя отдать полмиллиона рублей и предоставила суду фиктивную расписку



Депутаты Забайкалья поддержали отмену жестких ограничений на время продажи спиртного Происшествия, Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в среду сразу в двух чтениях приняли законопроект, который отменяет действовавший в регионе с 2015 года запрет на продажу спиртного с 20:00 до 11:00.

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