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Птица обесточила центр Улан-Удэ

Птица обесточила центр Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Без света остались больница, поликлиника и десятки домов

Накануне в 15:00 произошла авария на подстанции «Западная-Центральная» в Улан-Удэ.

Без света остались потребители с улиц Куйбышева, Кирова, Советская, Борсоева, Ленина, Модогоева, Сухэ-Батора, Смолина, Гагарина, Добролюбова, Путейская, Цивилёва.

Также под отключение попали поликлиника № 1, детская клиническая больница и канализационная насосная станция с улицы Советская.

В 15:31 запитали потребителей Советского района, в 15:37 электричество появилось в остальных домах.

Вскоре на подстанции «Приборостроительный завод» обнаружена птица, из-за которой, вероятно, без света осталась половина города. Время отключения составило 37 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ причинами аварий уже становились грызуны и даже кошки. Так, в декабре 2009 года на ТЭЦ-1 произошёл сбой сразу на трёх котлах станции, из-за чего квартиры улан-удэнцев остыли в самые морозы. Последствия аварии устраняли несколько суток.

Причиной, как выяснилось, стала кошка, пробравшаяся на станцию и устроившая короткое замыкание. Оно привело сперва к обесточиванию секции, а затем к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов. Ситуацию могло спасти срочное переключение на запасные котлы, которое не допустило бы падения температуры. Однако существующее на ТЭЦ устаревшее оборудование не позволило быстро провести эту операцию.

Как тогда заявили энергетики, такой «нечеловеческий фактор» часто является причиной происшествий в электросистемах - провода повреждают грызуны и птицы. 
отключение света
 
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