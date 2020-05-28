За сутки выявлено несколько десятков новых заражённых
На утро 28 мая в Бурятии подтверждено 1411 случаев заражения COVID-19. Накануне было 1364 случая, за минувшие сутки выявили 47 новых больных.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии уточнили, что в Улан-Удэ зарегистрирован 781 случай.
Из 47 новых случаев COVID-19: шесть человек – это прибывшие из других регионов России, 15 человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, семь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1157 человек, все лабораторно обследованы
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 694 пациента, только за минувшие сутки выздоровели ещё 50 человек.
Накануне, 27 мая, умерла 63-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус. Её состояние осложнялось крайне тяжёлой двухсторонней пневмонией на фоне сахарного диабета. Эта смерть стала десятым летальным случаем среди больных COVID-19 в Бурятии.
В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 531 больной (вчера было 539). Из них 60 детей (днём ранее на одного ребёнка меньше), их состояние удовлетворительное.
На амбулаторном лечении ещё 176 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания (накануне было 172).
В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4а в отделении реанимации ещё восемь больных, из них на ИВЛ двое. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации четыре пациента, в том числе с COVID-19 – трое.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кижингинском районе Бурятии, где была самая тяжёлая ситуация с распространением коронавируса, сегодня снят карантин.
В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
Происшествия, Фото:
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