 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400

В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявлено несколько десятков новых заражённых

На утро 28 мая в Бурятии подтверждено 1411 случаев заражения COVID-19. Накануне было 1364 случая, за минувшие сутки выявили 47 новых больных.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии уточнили, что в Улан-Удэ зарегистрирован 781 случай.

Из 47 новых случаев COVID-19: шесть человек – это прибывшие из других регионов России, 15 человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, семь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1157 человек, все лабораторно обследованы

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 694 пациента, только за минувшие сутки выздоровели ещё 50 человек.

Накануне, 27 мая, умерла 63-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус. Её состояние осложнялось крайне тяжёлой двухсторонней пневмонией на фоне сахарного диабета. Эта смерть стала десятым летальным случаем среди больных COVID-19 в Бурятии.

В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 531 больной (вчера было 539). Из них 60 детей (днём ранее на одного ребёнка меньше), их состояние удовлетворительное.

На амбулаторном лечении ещё 176 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания (накануне было 172).

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4а в отделении реанимации ещё восемь больных, из них на ИВЛ двое. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации четыре пациента, в том числе с COVID-19 – трое.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Кижингинском районе Бурятии, где была самая тяжёлая ситуация с распространением коронавируса, сегодня снят карантин.

коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
В Бурятии число заражений коронавирусом перевалило за 1400
Происшествия, 28.05.2020
За сутки выявлено несколько десятков новых заражённых
В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии
В Улан-Удэ устроил ДТП водитель из Монголии
Происшествия, 27.05.2020
Авария произошла на мосту «Бегущая лань»
В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом
В Улан-Удэ произошло ДТП с крупным ущербом
Происшествия, 27.05.2020
Авария произошла на Мясокомбинате
В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
В Бурятии мужчина пропал после продажи машины
Происшествия, 27.05.2020
Пропавший житель Амурской области на несколько дней приезжал в Бурятию
В Бурятии мужчину будут судить за контрабанду леса на 19 миллионов
В Бурятии мужчину будут судить за контрабанду леса на 19 миллионов
Происшествия, 27.05.2020
Обвиняемый работал на иностранную торговую компанию  
В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар
Происшествия, 27.05.2020
Первыми к тушению приступили десантники-пожарные
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
Происшествия, 27.05.2020
Пожар произошёл в местности Массив
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
В Бурятии росгвардейцы остановили семейный скандал
Происшествия, 27.05.2020
Пьяный мужчина угрожал сожительнице и устроил разгром в доме
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
В Бурятии из-за перекала трубы загорелся жилой дом
Происшествия, 27.05.2020
До приезда пожарных огонь сдерживали добровольцы и местные жители
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
В Чите юноша ограбил спящую в машине женщину
Происшествия, 27.05.2020
У женщины ночью закончился бензин, и она остановилась на парковке  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^