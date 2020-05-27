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В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина

В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Почему в Кижингинском районе отменили карантин, объяснил глава Бурятии

В Кижингинском районе Бурятии режим карантина будет снят с 28 мая. Соответствующее изменение внесено в указ главы Бурятии об ограничительных мероприятиях по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщили в республиканском оперштабе.

- Отдельные ограничительные мероприятия, которые были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки в Кижингинском районе, можно снимать, по всем контактным лицам необходимые мероприятия проведены. Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

С 28 мая в Кижингиском районе возобновят работу организации и предприятия в соответствии с перечнем, утверждённым указом главы Бурятии. Исключение – для точек общепита и торговых организаций с площадью более 400 кв.м. Как и на всей территории республики, сохраняется запрет на все массовые мероприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый заразившийся COVID-19 в Кижингинском районе был выявлен в конце апреля. Сперва мужчина заявил, что никуда не выезжал, но вскоре выяснилось, что он контактировал с большим количеством людей, в частности, выезжал на похороны. Кижингинский очаг быстро разрастался, так что вскоре положительные результаты выявляли уже у второго круга контактных лиц.

- При регистрации первого случая заболевания незамедлительно были организованы противоэпидемические мероприятия. Были определены границы очага, круг контактных лиц, их медицинское наблюдение, лабораторное обследование. Всем контактным лицам выдали постановления об изоляции. Всего в Кижингинском районе лабораторно обследовано 1224 человека. В домашних очагах и по месту работы заболевших была проведена дезинфекция, - пояснили сегодня в республиканском оперштабе.

Кижингинский район как наиболее проблемный был закрыт на карантин на 14 дней по решению оперштаба от 14 мая. Был введён запрет на въезд и выезд на территорию района, а также на перемещение между населёнными пунктами внутри района. Приостановлена работа организаций всех форм собственности, за исключением жизнеобеспечивающих.

На утро 27 мая в Бурятии зарегистрировано 1 364 случаев заражения коронавирусом (плюс 51 за сутки).

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