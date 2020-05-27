В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400

За сутки выявили ещё 51 больного коронавирусом
В Бурятии за минувшие сутки выявили ещё одного 51 больного коронавирусом. Накануне было 1 313 случаев заражения, на утро 27 мая их стало уже 1 364.
Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, в Улан-Удэ зарегистрировано 756 случаев.
Из 51 новых случаев COVID-19: восемь человек – прибывшие из регионов РФ, 14 человек – из очага республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, два человека – из очага в Баунтовском районе, четыре человека – из обследованных в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Накануне, 26 мая, скончался 56-летний житель Джидинского района. Эта смерть стала уже девятой среди больных с коронавирусом.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 644 больных, в том числе накануне выздоровели 26 человек.
На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах 539 больных (вчера было 527). Из них 59 детей (госпитализированных детей стало меньше, двух накануне выписали). На амбулаторном лечении ещё 172 пациента с лёгким течением инфекции (днём ранее было 160).
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся четыре тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат восемь больных, из них двое на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30а в отделении реанимации ещё четверо больных, один на ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 960 человек, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ разрастается очаг коронавируса из республиканской клинической больницы.
Накануне пришла хорошая новость – с кижингинским очагом, который был самым проблемным, удалось справиться. Об этом заявила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Также министр вчера рассказала о том, как пришлось уговаривать ехать в больницу заразившихся пожилых мать с дочерью.
В Бурятии вводят новую госнаграду – за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Награждать ей планируют ориентировочно в июле.
В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400
Происшествия, Фото:
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