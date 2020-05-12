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Прилетевших в Улан-Удэ из Якутии вахтовиков увезли в обсерватор

Прилетевших в Улан-Удэ из Якутии вахтовиков увезли в обсерватор
Происшествия,  Фото:оперштаб
74 вахтовика поселили в трёхзвёздочной гостинице в самом центре города

Вечером 11 мая в аэропорт Улан-Удэ прибыл рейс с жителями Бурятии, работавшими вахтовым методом в Республике Саха (Якутия). Прибыло 74 человека, сообщили в республиканском оперштабе.

В аэропорту по уже отработанному алгоритму их встречали специалисты санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора, медицинские работники, дезинфекционная бригада Центра гигиены и эпидемиологии, сотрудники МВД, службы аэропорта. Все задействованные сотрудники, как и сами прибывшие вахтовики, были в средствах индивидуальной защиты (костюмах, масках, перчатках).




У прилетевших измерили температуру телу и выдали постановление об изоляции. После дезинфекционной обработки багажа прибывших на специально выделенном транспорте доставили в обсерватор, развёрнутом в гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» (бывший «Гэсэр»).

- Видел, как их привезли. Как самых почётных гостей – на хороших автобусах, в сопровождении сотрудников ГИБДД. Подвезли к самому входу в «Гэсэр», - рассказал «Байкал-Daily» местный житель.

В настоящее время за прилетевшими установлено медицинское наблюдение, будет проведено лабораторное обследование.

Весь задействованный транспорт (самолёт, автобусы, легковые автомобили) был подвергнут дезинфекционной обработке.

На данный момент из Якутии в Бурятию доставлено 182 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», первая группа из 110 вахтовиков прилетела 9 мая. У них взяты анализы на коронавирус, которые пока находятся в работе.

В апреле на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе Якутии произошла вспышка коронавируса. Там расположены 34 вахтовых посёлка подрядных организаций «Газпрома», всего более 10 тысяч человек, из них более 200 жителей Бурятии. Из-за неопределённости с точным числом заболевшим вахтовики вышли на стихийный митинг. «Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье. Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе, о судьбе выявившихся больных может привести к непоправимым последствиям», - говорилось в обращении рабочих.

В начале мая было озвучено, что количество положительных анализов – в районе 6 процентов, то есть порядка 600 человек, о чём сообщило ИА SakhaNews со ссылкой на главу Якутии.

Сегодня стало известно, что ещё 15 вахтовиков застряли в Якутии, они обратились к бурятскому омбудсмену Юлии Жамбаловой за помощью.

вахтовики коронавирус
 
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