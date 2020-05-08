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В Бурятию вернутся вахтовики с отрицательными анализами на COVID-2019

В Бурятию вернутся вахтовики с отрицательными анализами на COVID-2019
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дома у вахтовиков, вернувшихся из якутского очага коронавируса, повторно возьмут анализы

9 мая в Улан-Удэ чартерным рейсом из Мирного прибывает первая группа вахтовиков из Якутии. Все 110 пассажиров рейса – жители Бурятии, работающие на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Все работники предварительно прошли лабораторное обследование на COVID-19, результаты анализов отрицательные. По прилёту санитарными врачами будет проведён осмотр каждого пассажира с термометрией. Всех централизованно вывозят в обсерватор, места подготовлены, медперсонал готов. Предприятие полностью берёт на себя расходы по перевозке и содержанию работников в обсерваторе, - уточнили в правительстве.

На данный момент прорабатывается вопрос об эвакуации оставшейся группы, состоящей из 100 человек. 

- По второй партии пока данных исследований нет, - сообщили в правительстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», 210 вахтовиков из Бурятии трудились на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Здесь произошла вспышка коронавируса, в середине апреля был объявлен карантин. Вывезти планируется более восьми тысяч рабочих, которые приехали из различных регионов. 

Власти Бурятии ещё в начале мая заявили, что готовы к приёму своих рабочих. Отмечалось, что работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы, а контактные лица направлены в обсерваторы. 

Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в видеообращении, размещённом в аккаунте министерства в Instagram, сообщила, что у прибывших 9 мая работников месторождения возьмут анализы на коронавирус.

- Мы знаем графики приезда, отрабатываем с руководством. Первый приезд планируется 9 мая, ориентировочно. Готовятся обсерваторы, обговариваются все условия. Чётко есть информация, что приедут вахтовики – все с отрицательным анализом. Здесь им будет сделано – на второй день – необходимое обследование. Мы повторно возьмём тесты, посмотрим и будем наблюдать, - сообщила Евгения Лудупова.

К слову, накануне стало известно, что из более чем 700 вахтовиков, вернувшихся с месторождения в Башкирию, один оказался инфицирован, ещё восемь человек госпитализировали из-за симптомов ОРВИ.

На сегодня в Бурятии уже 548 случаев заражения коронавирусом
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