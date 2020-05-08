В Бурятию вернутся вахтовики с отрицательными анализами на COVID-2019

Дома у вахтовиков, вернувшихся из якутского очага коронавируса, повторно возьмут анализы
9 мая в Улан-Удэ чартерным рейсом из Мирного прибывает первая группа вахтовиков из Якутии. Все 110 пассажиров рейса – жители Бурятии, работающие на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Все работники предварительно прошли лабораторное обследование на COVID-19, результаты анализов отрицательные. По прилёту санитарными врачами будет проведён осмотр каждого пассажира с термометрией. Всех централизованно вывозят в обсерватор, места подготовлены, медперсонал готов. Предприятие полностью берёт на себя расходы по перевозке и содержанию работников в обсерваторе, - уточнили в правительстве.
На данный момент прорабатывается вопрос об эвакуации оставшейся группы, состоящей из 100 человек.
- По второй партии пока данных исследований нет, - сообщили в правительстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», 210 вахтовиков из Бурятии трудились на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Здесь произошла вспышка коронавируса, в середине апреля был объявлен карантин. Вывезти планируется более восьми тысяч рабочих, которые приехали из различных регионов.
Власти Бурятии ещё в начале мая заявили, что готовы к приёму своих рабочих. Отмечалось, что работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы, а контактные лица направлены в обсерваторы.
Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в видеообращении, размещённом в аккаунте министерства в Instagram, сообщила, что у прибывших 9 мая работников месторождения возьмут анализы на коронавирус.
- Мы знаем графики приезда, отрабатываем с руководством. Первый приезд планируется 9 мая, ориентировочно. Готовятся обсерваторы, обговариваются все условия. Чётко есть информация, что приедут вахтовики – все с отрицательным анализом. Здесь им будет сделано – на второй день – необходимое обследование. Мы повторно возьмём тесты, посмотрим и будем наблюдать, - сообщила Евгения Лудупова.
К слову, накануне стало известно, что из более чем 700 вахтовиков, вернувшихся с месторождения в Башкирию, один оказался инфицирован, ещё восемь человек госпитализировали из-за симптомов ОРВИ.
На сегодня в Бурятии уже 548 случаев заражения коронавирусом.
В Бурятию вернутся вахтовики с отрицательными анализами на COVID-2019
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дома у вахтовиков, вернувшихся из якутского очага коронавируса, повторно возьмут анализы
Ветеран Даши-Доржи Найданов скончался на 96-м году жизни
Артистки Бурятского театра драмы представили клип к 75-летию Победы
Хорошие новости поступили из детской республиканской клинической больницы, где двое сотрудников заразились COVID-19.
Также сотрудники Бурятской таможни раздают георгиевские ленточки на границе
Педагоги и родители воспитанников активно помогают в борьбе с коронавирусом
Федеральное издание Life рассказало о живущих без электричества сёлах и о селе всего с одной семьёй
В обоих регионах около трёхсот заболевших
Бурятия получит защитных костюмов больше, чем Забайкальский край
Женщине грозит уголовная ответственность
Автомобилист решил сэкономить на профессиональной мойке автомобилей
Нарушение выявила прокуратура
В Улан-Удэ до +13 градусов
Общество, 07.05.2020
На следующей неделе электроэнергию отключат в некоторых сёлах и районном центре в связи с капитальным ремонтом
Общество, 07.05.2020
Монумент в сквере – единственный памятник, посвящённый участникам Великой Отечественной, на Левом Берегу