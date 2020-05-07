В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков

Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Прилёт вахтовиков из Якутии домой, в Бурятию, планируется 9 мая. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
- По информации уполномоченного по правам человека в Республике Саха - Якутия специальный борт из города Мирный в город Улан-Удэ планируется на 9 мая. Ориентировочно прилетят 120 наших земляков, - написала Жамбалова на своей странице.
Как сообщал «Байкал-Daily», более 200 вахтовиков из Бурятии трудились на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. В связи с выявленными на предприятии случаями коронавируса власти республики выразили готовность принять вахтовиков.
Работники с положительными тестами на COVID-19 будут госпитализированы в лечебные учреждения, организованные для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания, а контактные лица – в обсерваторы.
До этого главе республики было направлено письмо генерального директора АО «СтройТрансНефтеГаз» Ивана Сибирева, в котором он просил в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на месторождении принять 210 вахтовых рабочих из Бурятии, имеющих положительные и отрицательные результаты тестов на COVID-19, для организации режима самоизоляции.
Рабочие бастовали
Ранее на территории месторождения были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 17 апреля власти Якутии объявили карантин на этой территории. На месторождении расположены 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций «Газпрома», где работало более 10 тысяч человек.
В конце апреля находившиеся здесь вахтовики одной из подрядных организаций устроили акцию протеста. Они собрались у административного здания и пожаловались на плохое качество еды в столовой, на отсутствие средств защиты от коронавирусной инфекции. «Где карантин? Где маски? Ничего нет», - кричал один из участников акции на видео, которое было размещено в Сети. «Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!» - добавляет здесь второй. Возмущал их и недостаток информации по заболевшим.
Рабочие требовали, что к ним вышло руководство, либо их представитель.
Позже вахтовиков начали вывозить в их регионы спецрейсами.
Вывезено свыше тысячи человек
- Сегодня работа по вывозу вахтовиков идёт в плановом режиме. На этот момент вывезено свыше тысячи человек - здоровых людей, имеющих отрицательный уже повторный анализ. Их доставляют в разные регионы страны, каждый день по нашим планам будет вывозиться порядка 500 человек. Всего с Чаяндинского месторождения из 10,5 тысяч вахтовых рабочих будет вывезено порядка 8,5 тысяч, потому что оставшаяся часть должна остаться работать и обеспечивать производственный процесс. Я считаю, что это вполне нормальная цифра, - сообщил глава Якутии Айсен Николаев накануне.
Как отмечается на сайте администрации Ленского района, вчера Айсен Николаев озвучил предварительные цифры по результатам анализов на COVID-19. Он подчеркнул, что подрядная организация «Стройтрансгаз», которая имеет наибольшее количество работников на Чаяндинском месторождении - около 7,5 тысяч человек – взяла уже вторичные анализы у каждого своего сотрудника.
- На сегодняшний день готово порядка 5 тысяч анализов, 2,5 тысячи - еще в обработке. Из этих 5 тысяч - положительных всего 246, остальные отрицательные. Это говорит о том, что болезнь получила распространение не на тысячи вахтовиков, о которых некоторые СМИ любят писать последнее время, а на несколько сотен человек. При этом хочу сказать, что свыше 95% из тех, кто сегодня имеет положительный анализ, никаких симптомов болезни не имеют. То есть, они переносят её абсолютно бессимптомно. Об этом говорят врачи, которые сегодня работают на Чаяндинском месторождении. Силами медиков, силами МЧС и медиков «СОГАЗа» там проводится большая работа, - продолжил глава Якутии.
Также глава Якутии добавил, что оставшиеся заражённые вахтовики проходят амбулаторное лечение в мобильном госпитале непосредственно на Чаяндинском месторождении. А в случае среднего или тяжёлого течения болезни пациенты будут эвакуироваться или в Ленскую центральную районную больницу или в Якутск.
По вчерашней информации, в Ленской центральной больнице с Чаяндинского месторождения лечится 35 человек, из них 4 - с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.
В Бурятию привезут бастовавших в Якутии вахтовиков
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