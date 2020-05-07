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В Бурятии за время режима самоизоляции составили более двух тысяч протоколов

В Бурятии за время режима самоизоляции составили более двух тысяч протоколов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Только за одни сутки составили 73 протокола

В Бурятии в праздничные дни были усилены контрольные мероприятия по пресечению нарушений режима ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства республики.

Только за прошедшие сутки составлено 73 протокола об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. За весь период работы - 2279 протоколов и 331 протокол – по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ.

В составе мобильных групп работают сотрудники исполнительных органов государственной власти, сотрудники МВД и Росгвардии. По всей республике контролируют исполнение режима ограничительных мероприятий 86 мобильных групп, 30 из которых работают в Улан-Удэ.

Всего с начала их функционирования проверками охвачено более 14 тысяч объектов (из них 8262 в Улан-Удэ) и 441,1 тысяч человек. Нарушения выявлены на 2,8 тысячах объектах.

Соблюдение режима ограничительных мероприятий всеми жителями республики – необходимое условие для выравнивания эпидемиологической кривой. По состоянию на 7 мая, зарегистрировано 518 случаев коронавирусной инфекции, причём за сутки прирост заболеваемости составил 19 случаев.
коронавирус самоизоляция
 
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