Только за одни сутки составили 73 протокола
В Бурятии в праздничные дни были усилены контрольные мероприятия по пресечению нарушений режима ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства республики.
Только за прошедшие сутки составлено 73 протокола об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. За весь период работы - 2279 протоколов и 331 протокол – по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ.
В составе мобильных групп работают сотрудники исполнительных органов государственной власти, сотрудники МВД и Росгвардии. По всей республике контролируют исполнение режима ограничительных мероприятий 86 мобильных групп, 30 из которых работают в Улан-Удэ.
Всего с начала их функционирования проверками охвачено более 14 тысяч объектов (из них 8262 в Улан-Удэ) и 441,1 тысяч человек. Нарушения выявлены на 2,8 тысячах объектах.
Соблюдение режима ограничительных мероприятий всеми жителями республики – необходимое условие для выравнивания эпидемиологической кривой. По состоянию на 7 мая, зарегистрировано 518 случаев коронавирусной инфекции, причём за сутки прирост заболеваемости составил 19 случаев.
В Бурятии за время режима самоизоляции составили более двух тысяч протоколов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Испугавшись крови, мужчина убежал из дома
Авария произошла днём
По версии некоторых СМИ, осуждённый, «получивший перелом позвоночника» скончался в одной из больниц
35-летняя горожанка опомнилась, когда получила сообщение о поданной заявке на кредит
Ориентировочно с Чаяндинского месторождения, где произошла крупная вспышка коронавируса, прилетят более ста человек
Заразившийся мужчина прилетел из Москвы
После аварии водитель уехал с места ДТП и не помог юноше
За это осуждённый платил сотруднику колонии
Также у задержанного установлен факт потребления наркотиков
Житель Борзинского района распродал своё имущество, бизнес и взял крупный кредит
Водитель, возможно, намеренно сбил своего знакомого
Мужчина два месяца воровал детали
Нетрезвого мужчину на улице заметили росгвардейцы
Пьяный мужчина не разобрался в деталях сделки и согласился
Участковый задержал «чёрного» лесоруба