В Бурятии уже 518 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии на 8 часов утра 7 мая зарегистрировано 518 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Прирост за сутки составил 19 новых больных, сообщили в республиканском оперштабе.
По сравнению с последними днями, это не самый высокий показатель. Накануне было 499 случаев заражения, и 49 новых больных за сутки. Днём ранее 450 случаев (прирост за сутки +43 заразившихся).
- Новые случаи связаны со следующими очагами: городская больница №4, Улан-Удэнский авиазавод, Кижингинский очаг, прибывшие и обследованные в рамках мониторинга ОРВИ, а также в домашних очагах ранее выявленных случаев, - уточнили в республиканском оперштабе.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 144 человека, в том числе за минувшие сутки выписали с выздоровлением 11 человек.
Также в статистику входят четыре смерти (6 апреля, 14 апреля, 28 апреля и 29 апреля). По числу смертей, по данным на 6 мая, Бурятия оказалась на третьем месте в ДФО.
Сейчас проходят лечение в инфекционных стационарах 244 больных коронавирусом, из них 28 детей (у троих детей диагностирована пневмония). К слову, накануне было 27 госпитализированных детей. Ещё 126 пациентов с лёгким течением болезни находятся на амбулаторном лечении, из них в специальном пансионате остаются 77 человек.
В отделении реанимации инфекционной больницы выросло число больных с коронавирусом. Накануне их было четыре, сегодня уже пять пациентов. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся семь тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, из них 89-летний пациент – на ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1573 человека, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о разрастающемся кижингинском очаге коронавируса, который уже распространился на Улан-Удэ и другие районы.
На днях COVID-19 был подтверждён у медсестры и техработника Баянгольского психоневрологического центра в Закаменском районе.
Накануне стало известно, что коронавирусом заразилась санитарка детской республиканской клинической больницы.
Накануне стало известно, что коронавирусом заразилась санитарка детской республиканской клинической больницы.