Вероятно, причиной пожара стала незатушенная сигарета
Сегодня ночью в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошёл пожар в доме. На момент прибытия огнеборцев здание горело изнутри. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины.
За 21 минуту пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара изнутри выгорела комната на площади 40 кв. м. Всего привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.
- Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения. Условием гибели людей стало состояние сна, - сообщил старший дознаватель УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.
Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают, что неосторожное обращение с огнём, в частности, при курении - одна из самых распространённых причин возникновения пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ на пожаре погибли 2 человека
Происшествия, Фото:
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