В Улан-Удэ на пожаре погибли 2 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вероятно, причиной пожара стала незатушенная сигарета



Сегодня ночью в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошёл пожар в доме. На момент прибытия огнеборцев здание горело изнутри. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины.



За 21 минуту пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара изнутри выгорела комната на площади 40 кв. м. Всего привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.



- Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения. Условием гибели людей стало состояние сна, - сообщил старший дознаватель УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.



Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают, что неосторожное обращение с огнём, в частности, при курении - одна из самых распространённых причин возникновения пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.





