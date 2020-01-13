На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»

Авария произошла в обеденное время
Сегодня на улице Терешковой в Улан-Удэ, возле остановки «Саяны», произошло ДТП.
Столкнулись две «Хонды ЦРВ». Одна «Хонда» пыталась объехать другую, в результате чего и произошло столкновение.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Из-за аварии на некоторое время были перекрыты обе полосы движения в сторону остановки «Лицей 24».
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня на Бабушкина столкнулись «Субару Форестер» и «Сузуки»
. Здесь также обошлось без пострадавших.
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