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На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»

На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в обеденное время

Сегодня на улице Терешковой в Улан-Удэ, возле остановки «Саяны», произошло ДТП.

Столкнулись две «Хонды ЦРВ». Одна «Хонда» пыталась объехать другую, в результате чего и произошло столкновение.

К счастью, обошлось без пострадавших.


Из-за аварии на некоторое время были перекрыты обе полосы движения в сторону остановки «Лицей 24».

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня на Бабушкина столкнулись «Субару Форестер» и «Сузуки». Здесь также обошлось без пострадавших.
ДТП
 
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