Сегодня около 13.30 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошла дорожная авария. Водитель «Субару Форестер», ехавший в направлении Центрального рынка, столкнулся с автомобилем «Сузуки».
Водители не пострадали.
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13 Января
12 Января
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В Улан-Удэ столкнулись «Форестер» и «Сузуки»
Происшествия, Фото:
ДТП произошло на Бабушкина
Сегодня около 13.30 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошла дорожная авария. Водитель «Субару Форестер», ехавший в направлении Центрального рынка, столкнулся с автомобилем «Сузуки».
Водители не пострадали.
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