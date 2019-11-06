Сгорела крыша дома
5 ноября в селе Тохой Селенгинского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом доме.
На момент прибытия пожарной охраны шёл дым из-под крыши здания. В результате повреждена крыша дома на площади 20 кв.м.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, вызванное кустарным соединением проводов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
- Чтобы не допустить в своем жилье аналогичного пожара, не допускайте скруток проводов электропроводки, пользуйтесь только сертифицированными электроприборами и не перегружайте электросеть нескольким включением электроприборов, - предупреждают специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на пожаре в Бурятии погибли 20 куриц.
В Бурятии кустарная проводка привела к пожару
Происшествия, Фото:
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