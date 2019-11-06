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В Бурятии кустарная проводка привела к пожару

В Бурятии кустарная проводка привела к пожару
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сгорела крыша дома

5 ноября в селе Тохой Селенгинского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом доме.

На момент прибытия пожарной охраны шёл дым из-под крыши здания. В результате повреждена крыша дома на площади 20 кв.м.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, вызванное кустарным соединением проводов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

- Чтобы не допустить в своем жилье аналогичного пожара, не допускайте скруток проводов электропроводки, пользуйтесь только сертифицированными электроприборами и не перегружайте электросеть нескольким включением электроприборов, - предупреждают специалисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на пожаре в Бурятии погибли 20 куриц.



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