Пожар произошёл в Кижингинском районе
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 8 пожаров, 5 из которых произошли в районах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Так, в селе Хуртей Кижингинского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных горели бревенчатая баня, тепляк, гараж и курятник.
В результате пожара погибли 20 куриц. Уничтожены надворные постройки на общей площади 101 кв.м.
Вероятно, причиной пожара послужил перекал печи в бане.
В Бурятии на пожаре погибли 20 куриц
Происшествия, Фото:
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