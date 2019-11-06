В Бурятии на пожаре погибли 20 куриц

Пожар произошёл в Кижингинском районе



За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 8 пожаров, 5 из которых произошли в районах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Так, в селе Хуртей Кижингинского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных горели бревенчатая баня, тепляк, гараж и курятник.



В результате пожара погибли 20 куриц. Уничтожены надворные постройки на общей площади 101 кв.м.



Вероятно, причиной пожара послужил перекал печи в бане.



