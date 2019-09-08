 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Сентября

07 Сентября

06 Сентября

Популярное

В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии

В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверяется информация о скупке голосов под видом сбора подписей за Байкал

В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максима Григорьева.

По словам Григорьева, обвинения выдвигаются в адрес одного из кандидатов в мэры Улан-Удэ.

«Его желание попасть на ведущую позицию понятно, но подкуп — не просто нарушение всех норм, но и прямая уголовщина», — подчеркнул Григорьев.

Комментируя сообщения, секретарь Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров заявил, что на участок, где замечены нарушения, выехал общественный наблюдатель. Общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку, сообщают «Известия».

«Байкал-Daily» ведёт трансляцию выборного дня в Бурятии.

Общественная палата выборы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии
В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии
Происшествия, 08.09.2019
Проверяется информация о скупке голосов под видом сбора подписей за Байкал
В Забайкалье пенсионерка заблудилась и провела в лесу 5 дней
В Забайкалье пенсионерка заблудилась и провела в лесу 5 дней
Происшествия, 08.09.2019
Обессилевшая женщина была обнаружена в лесу 4 сентября
Иркутянку ограбили в собственном доме
Иркутянку ограбили в собственном доме
Происшествия, 08.09.2019
Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и разбой
В Бурятии выпал снег
В Бурятии выпал снег
Происшествия, 08.09.2019
Жители размещают снимки заснеженной дороги в соцсетях
В Улан-Удэ пьяная женщина устроила ДТП
В Улан-Удэ пьяная женщина устроила ДТП
Происшествия, 07.09.2019
Авария произошла в центре города
Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле
Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле
Происшествия, 07.09.2019
Молодой человек уже покурил «траву»
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Происшествия, 07.09.2019
Он напал на неё в торговом павильоне
В Бурятии в аварии с автомобилем ДПС пострадали четыре человека
В Бурятии в аварии с автомобилем ДПС пострадали четыре человека
Происшествия, 07.09.2019
Водитель служебной машины ГИБДД устроил крупную аварию в Иволгинском районе. ФОТО
В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
Происшествия, 07.09.2019
Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти
В Улан-Удэ поймали водителя-вандала
В Улан-Удэ поймали водителя-вандала
Происшествия, 06.09.2019
Водитель, повредивший территорию мемориала, увёз свою машину на эвакуаторе
Читинец спрятал наркотик в мочалке
Читинец спрятал наркотик в мочалке
Происшествия, 06.09.2019
Он пытался пронести его в следственный изолятор

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^