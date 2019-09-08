Проверяется информация о скупке голосов под видом сбора подписей за Байкал
В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максима Григорьева.
По словам Григорьева, обвинения выдвигаются в адрес одного из кандидатов в мэры Улан-Удэ.
«Его желание попасть на ведущую позицию понятно, но подкуп — не просто нарушение всех норм, но и прямая уголовщина», — подчеркнул Григорьев.
Комментируя сообщения, секретарь Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров заявил, что на участок, где замечены нарушения, выехал общественный наблюдатель. Общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку, сообщают «Известия».
«Байкал-Daily» ведёт трансляцию выборного дня в Бурятии.
В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии
Происшествия, Фото:
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