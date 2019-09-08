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Улан-Удэ выбирает мэра и депутатов: онлайн-трансляция выборов-2019

Улан-Удэ выбирает мэра и депутатов: онлайн-трансляция выборов-2019
Общество, 
8 сентября Улан-Удэ выбирает мэра и депутатов горсовета, в районах проходят выборы местных депутатов. «Байкал-Daily» ведёт онлайн-трансляцию 

09.01. Будет и подвоз. В хорошем смысле.

48 автобусов будут бесплатно возить до избирательных участков жителей отдалённых микрорайонов. Автобусы оформлены плакатами «Выборы», в каждом находятся ответственные лица от районов.

Городской общественный транспорт сегодня работает в усиленном режиме. Телефон горячей линии по работе общественного транспорта (45-45-53), работает сегодня 8:00 до 20:00.

8.53. На 158 избирательных участках будет организовано торговое обслуживание, извещает мэрия Улан-Удэ. Голосующим обещают «широкий ассортимент прохладительных и горячих напитков, мучных кондитерских и кулинарных изделий, мелкоштучных кондитерских изделий в промышленной упаковке, непродовольственных товаров несложного ассортимента». 

Торговля будет идти с 8:00 до 20:00, но, как показывает практика, лучше поторопиться. 




8.45. Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов призвал голосующих «включить голову». «Сделать осознанный выбор, а не по принципу землячества (или местничества и т.п).Оценить перспективы того или иного кандидата, его потенциал на службе Городу и Горожанам. Подумать, кто будет больше полезен. Подумаем и проголосуем разумом, а не на голой эмоции, не «назло», а для общей пользы!!» - написал Баир Цыренов в Facebook.

8.38. С утра – ажиотаж! У двери 837 избирательного участка, расположенного в новом пристрое средней школы №2, народ толпился задолго до открытия.

Представитель правоохранительных органов не пускал страждущих внутрь, и только ровно в 8:00 избиратели смогли попасть в зал голосования.






8.20. Итак, в последний раз всенародные выборы мэра проходили аж в 2007-м году. 



Действующий на тот момент мэр Айдаев победил с большим трудом. Айдаев набрал 42,9% голосов избирателей. Второе место, получив 40,09% голосов, занял кандидат от КПРФ Александр Толстоухов (ныне покойный).

Отмена прямых выборов в Улан-Удэ стала логичным следствием едва не проигранных Айдаевым выборов. Реформа проводилась под лозунгом «защиты от дурака», говорилось, что благодаря «избирательным технологиям» население может выбрать не профессионала (под которым подразумевался Геннадий Айдаев), а популиста и ставленника неких тёмных сил. Городу от этого, дескать, станет только хуже. Как показала жизнь, расчёты Геннадия Айдаева не оправдались. Он сам лишился власти в ходе «дворцового переворота».

С 2012 по 2019 мэром был Александр Голков, которого дважды выбрали из своего состава депутаты горсовета. К слову, у него была скорее парадная роль, хозяйственные и финансовые вопросы официально принадлежали сити-менеджеру – руководителю администрации. В декабре 2018-го была упразднена должность сити-менеджера Улан-Удэ и вернули всенародные выборы.

8.11. В Улан-Удэ работает 174 избирательных участка. 161 из них постоянных, 13 открыты в учреждения здравоохранения, исполнения наказаний, домах отдыха и т.д.

Правом избирательного голоса в столице Бурятии обладают 293 тысячи улан-удэнцев.

8.08. Поехали. Сегодня исторический день – выборы мэра Улан-Удэ. В последний раз народ выбирал мэра 12 (!) лет назад. Кандидатов шесть. Это телеведущий Бато Багдаев (Коммунистическая партия социальной справедливости»), директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев (Справедливая Россия), член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), заммэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев (Гражданская платформа), специалист аппарата фракции коммунистов в Народном Хурале Николай Чимитов (ЛДПР) и самовыдвиженец, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В состав Улан-Удэнского городского совета входят 30 депутатов, избираемых сроком на пять лет.

Также проходят выборы и в районах. Сразу 10 районов выбирают новый состав райсовета депутатов – это Баргузинский, Баунтовский, Заиграевский, Кижингинский, Курумканский, Мухоршибирский, Окинский, Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский районы. Новый созыв городского совета депутатов избирается в Северобайкальске.

В Бичурском и Иволгинском районах назначены дополнительные выборы по одному округу, в Прибайкальском – по двум.

Также идут выборы глав в нескольких сёлах. Особое внимание – к выборам главы Кырена (райцентр Тункинского района) и Хоринска. Также идёт борьба за кресло главы сельских поселений «Нижнеторейское» в Джидинском районе, «Танхойское» Кабанского района, «Субуктуйское» Кяхтинского района, «Сойотское» Окинского района, «Нестеровское» Прибайкальского района, «Барыкинское» Тарбагатайского района. 
выборы
 
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