В Улан-Удэ столкнулись «Камри» и «Хёндай»

ДТП произошло сегодня вечером
Около 18 часов в районе «Октября» в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.
Водитель Toyota Camry после пешеходного перехода совершил столкновение с автомобилем Hyundai IX35. ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня также произошла небольшая авария неподалёку, на Элеваторе
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ДТП произошло сегодня вечером
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