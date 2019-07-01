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В Улан-Удэ столкнулись «Камри» и «Хёндай»

В Улан-Удэ столкнулись «Камри» и «Хёндай»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло сегодня вечером

Около 18 часов в районе «Октября» в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.

Водитель Toyota Camry после пешеходного перехода совершил столкновение с автомобилем Hyundai IX35. ДТП обошлось без пострадавших.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня также произошла небольшая авария неподалёку, на Элеваторе.

ДТП
 
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