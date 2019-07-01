В Улан-Удэ на Элеваторе столкнулись «Тойоты»

За рулём были девушки
Сегодня в Улан-Удэ на Элеваторе произошло небольшое ДТП.
Двигавшийся в направлении центра города автомобиль Toyota Runx при перестроении совершил столкновение с Toyota Corolla Spacio.
За рулём обеих машины были девушки. В результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Бурятии произошло три ДТП, в результате которых один человек погиб
, пострадали 17-летний мотоциклист
и 15-летний водитель мопеда
.
За рулём были девушки
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