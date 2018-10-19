На трассе в Бурятии горел автомобиль

Выгорели кабина и кузов
За сутки в Бурятии случился один пожар. Накануне 18:51 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на трассе Р-258 на 324 километре в Кабанском районе горит автомобиль.
В огне выгорела кабина и кузов автомобиля. Пожар потушили в 19:34, было задействовано 2 человека и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
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