Иркутские полицейские спасли людей из загоревшегося после ДТП авто

Рядом с местом происшествия оказались сотрудники следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский», которые следовали на другое происшествие.





9 октября около 21.30 водитель седана «Тойота Виста» с двумя пассажирами, следуя по улице Береговая города Усть-Кута, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. Механические повреждения привели к воспламенению моторного отсека. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте, второй пассажир и водитель получили травмы и не могли самостоятельно покинуть салон.Водитель-сотрудник тылового обеспечения старшина Сергей Нечаев в считанные секунды достал из служебного транспорта огнетушитель, с помощью которого и нейтрализовал возгорание. Тем временем старший оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Геворг Мелконян вызволил всех, кто находился в окутанном дымом автомобиле. Между тем коллеги незамедлительно вызвали экстренные службы.Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось остановить пламя до приезда специальных служб и избежать больших жертв. Спасённые люди были переданы работникам скорой медицинской помощи.Сейчас решается вопрос о награждении отличившихся сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.