В Улан-Удэ эвакуировали «Пионер» (видео)

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня днём эвакуировали посетителей торгового центра «Пионер», который находится в центре Улан-Удэ. По словам очевидцев, сработала пожарная тревога, покупателей эвакуировали, а магазины закрылись.
В ГУ МЧС по Бурятии и управлении Росгвардии «Байкал-Daily» сообщили, что не участвовали в данной эвакуации. Это значит, что в торговом центре не было пожаров и реальных угроз взрыва.
По мнению посетителей «Пионера», администрация торгового центра проводила собственные учения.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные эвакуации проходили ранее в других крупных торговых площадках: в марте на учениях «спасали» ТРЦ «People’s Park», в апреле - ТРЦ «Форум». В июле учения проходили в детской республиканской клинической больнице. Все эти учения проводились под руководством сотрудников МЧС.
По мнению посетителей «Пионера», администрация торгового центра проводила собственные учения.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные эвакуации проходили ранее в других крупных торговых площадках: в марте на учениях «спасали» ТРЦ «People’s Park», в апреле - ТРЦ «Форум». В июле учения проходили в детской республиканской клинической больнице. Все эти учения проводились под руководством сотрудников МЧС.