По легенде, на пожаре были пострадавшие. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Вчера в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ прошли пожарные учения. После объявления тревоги дети и родители вышли на улицу к месту эвакуации. Специалисты уже подготовили специальные носилки для транспортировки лежачих больных.
Пожарные команды, прибывшие по легенде на место происшествия, в полной экипировке вошли в здание. Обследовав все помещения, они обнаружили оставшегося там мужчину, на него надели специальное спасательное устройство капюшонного типа и вывели из зоны задымления.
Кроме того, около больницы уже развернулась площадка по оказанию помощи пострадавшим. Бригада специализированной медицинской помощи перебинтовала голову одному из мужчин, получившему травму и наложила шину на руку другому.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной пожарные учения прошли в торговых центрах: последнее состоялось в ТРЦ «Форум».
В Улан-Удэ эвакуировали детскую больницу (фоторепортаж)
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб
Участников обучают самостоятельному проживанию в новых условиях
По легенде, на пожаре были пострадавшие. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Он делал ей искусственное дыхание и массаж сердца
Награды вручили на площади Советов
14 июня в почтовое обращение вышла марка, посвящённая чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России
Молодые люди пели, шутили и танцевали
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 июня в республике будет стоять жаркая погода
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции посетили детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях «Огонек», «Березка», «Зорька» и «Родник». Полицейские подготовили для них игры по правилам дорожного движения
27 июня состоялся круглый стол в зале заседания министерства финансов с участниками этнотуристической экспедиции «Маршруты России»
До Иркутска на электромобиле. Такой путь проделал из Польши путешественник Марек Камински. В дороге он больше месяца. И это только половина от запланированных 15 тысяч километров
В администрации Железнодорожного района состоялось заседание координационного совета по профилактике преступлений и правонарушений
Французская писательница Ирэн Фрэн прилетела в Читу собрать материал для своей книги про жену декабриста Ивана Анненкова, французскую модистку Полину Гебль, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 июня в Забайкальском краевом краеведческом музее
26-29 июля рок-фестиваль «Байкал-Шаман» состоится в посёлке Утулик
Выпускники Суворовского военного училища МВД России торжественно получили аттестаты на площади Читы