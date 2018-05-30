В Усолье-Сибирском подростка ударило током в трансформаторной будке

Начата доследственная проверка по факту травмирования 15-летнего юноши в результате удара током



Накануне поздним вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от медсестры центральной районной больницы о том, что автомобилем «скорой помощи» с территории автозаправочной станции по улице Трактовая Усолья-Сибирского доставлен и госпитализирован несовершеннолетний юноша с термическими ожогами лица и других частей тела - около 60% ожогов.



Предварительно установлено, что 29 мая в вечернее время 9-классник залез в трансформаторную будку, расположенную близ территории АЗС, где получил удар током, в результате чего на нем загорелась одежда. Первую помощь ребенку оказали сотрудники станции, они же вызвали «скорую помощь».



Установлено, что школьник – житель города Усолье-Сибирское, воспитывается опекунами.



Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В рамках проводимой проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние данной трансформаторной будки.



По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР.

