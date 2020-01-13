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Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике

Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявление в комиссию подали в связи с участием Жамбалова в громком деле о смертельном ДТП

Депутат Народного Хурала Бурятии Дмитрий Дружинин направил заявление в комиссию по мандатам и депутатской этике с просьбой рассмотреть поведение вице-спикера Хурала Баира Жамбалова в связи со страшной аварией, в которой погибла 17-летняя студентка.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 5 января возле села Батурино Прибайкальского района. На внедорожнике, сбившего девушку, ездил вице-спикер Баиру Жамбалову (зарегистрировано авто на его родственника). Вину признал местный предприниматель Галуст Пилосян, заявивший, что сел за руль джипа. Следствие выяснит, кто сбил девушку, в том числе по отпечаткам пальцев и анализам ДНК.

В заявлении, датированным сегодняшним днём, говорится:

«Прошу вас, в рамках полномочий Комиссии, рассмотреть поведение депутата Жамбалова Б.В в данной ситуации и дать оценку с этической позиции».

Ранее депутат Дмитрий Дружинин высказался по поводу трагедии в Facebook. Он рассказал, что в день похорон встречался с отцом погибшей девушки, выразил соболезнования и предложил помощь, от которой отец Максим Бурчевский отказался.

- Если надо, направлю депутатский запрос, во все необходимые инстанции. Но знаю, что внимание и так повышенное. И знаю, что позиция властей принципиальная - установить правду и наказать виновных. Тем не менее, завтра подаю заявление в комиссию Народного Хурала по мандатам и депутатской этике для оценки ситуации. Все равны, - написал депутат.

Как сообщал «Байкал-Daily», Галуста Пилосяна освободили из-под стражи в связи с хроническими заболеваниями и наличием трёх детей. Отец погибшей студентки намерен оспаривать решение в Верховном суде Бурятии, ему уже нашли опытных адвокатов из Москвы.

Баир Жамбалов на прошлой неделе временно сложил с себя полномочия секретаря бурятского отделения партии «Единая Россия», и недавно высказался в соцсетях по поводу случившегося. Отец погибшей прокомментировал пост, заявив, что считает Жамбалова «убийцей» и «отправится за ним в ад».

На выходных стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять расследование дела на контроль в центральном аппарате.

Сегодня на площади Советов состоялась акция в память о погибшей студентке, её организовала общественница Дора Хамаганова.

- Возмущает чудовищная ложь, которую распространяют. Общество Бурятии, все родители, все люди понимают, что здесь, действительно, есть над чем поработать органам следствия, - сказала на акции Дора Хамаганова.

Она добавила, что не сомневается в том, что компетентные органы, которые ведут дело, доведут его до конца.




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