 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

10 Января

Популярное

Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о смертельном ДТП в Бурятии

Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о смертельном ДТП в Бурятии
Общество,  Фото:СК России
Сообщается, что расследование уголовного дела взято на контроль в связи с возрастающим в СМИ резонансом 

В связи с возрастающим в СМИ резонансом вокруг уголовного дела, возбужденного в Бурятии по факту трагической гибели 17-летней девушки в результате ДТП, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание сотрудникам взять ход его дальнейшего расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, 5 января на трассе возле села Батурино в Прибайкальском районе была насмерть сбита 17-летняя девушка. Вину признал предприниматель Галуст Пилосян.

Бизнесмен в компании друзей возвращался с подлёдной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. 

- По данным следствия, 5 января 2020 года около 18 часов Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции, - сообщили 6 января в СУ СК РФ по Бурятии. 

В этой компании был и Баир Жамбалов. Сам он утверждает, что находился в другой машине. В тот же день появилась информация, что внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который сбил девушку, принадлежит Жамбалову. По последним данным, зарегистрирована машина всё же на его родственника. Однако накануне Следственное управление СКР по Бурятии подтвердило: «внедорожником фактически владеет» сам Жамбалов.

Баир Жамбалов временно сложил с себя полномочия лидера бурятских единороссов.

Ранее насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи. В опубликованном в соцсети документе с решением суда говорится, что Пилосян страдает хроническими заболеваниями, имеет троих детей, характеризуется положительно. Суд принял решение отклонить ходатайство следователя и освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда.

Вчера появилась информация, что отец погибшей девушки обжалует решение суда об освобождении Пилосяна из-под стражи.  

Также вчера стали известны новые подробности громкого дела о смертельном наезде. «Лэнд Крузер» после наезда следственно-оперативная группа обнаружила на просёлочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия. Видеорегистратора в автомобиле не было. 

При осмотре из машины изъяты отпечатки пальцев, а также биологические объекты. Они будут сравниваться в ходе дактилоскопической и геномно-молекулярной экспертиз с отпечатками пальцев и ДНК-кодом всех лиц, находившихся в компании предпринимателя. Так будет установлено, кто был за рулём.

- О результатах выполнения всех вышеуказанных мероприятий и следственных действий, направленных на установление истинной картины произошедшего, руководству регионального следственного подразделения поручено доложить в центральный аппарат Следственного комитета России, - отметили в пресс-службе Следственного комитета России. 


уголовное дело
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о смертельном ДТП в Бурятии
Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о смертельном ДТП в Бурятии
Общество, 11.01.2020
Сообщается, что расследование уголовного дела взято на контроль в связи с возрастающим в СМИ резонансом
В Бурятии пропал 49-летний мужчина
В Бурятии пропал 49-летний мужчина
Общество, 11.01.2020
Мужчину разыскивают с 29 декабря
Школьники Бурятии поборются за звание «Ученик года-2020»
Школьники Бурятии поборются за звание «Ученик года-2020»
Общество, 11.01.2020
Участвовать могут только ребята с хорошей успеваемостью
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
Общество, 11.01.2020
По Бурятии днём 16-21, местами 8-13, по крайнему северу 22-27 мороза

В Бурятии подвели итоги конкурса «Спорт глазами детей»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Спорт глазами детей»
Общество, 10.01.2020
Победителем стала ученица улан-удэнской гимназии №3
Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
Общество, 10.01.2020
Мероприятие будет посвящено годовщине Олимпийских зимних игр в Сочи
Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Общество, 10.01.2020
«Железную свадьбу» отметили супруги Меер, живущие в Могоче
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
Общество, 10.01.2020
Стала известна программа празднования Сагаалгана в столице Прибайкалья
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
Общество, 10.01.2020
Соревнования проходили в зимние каникулы в селе Кижинга
В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 10.01.2020
В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона
Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля
Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля
Общество, 10.01.2020
Программа мероприятия будет нацелена на сближение с молодым поколением
В Бурятии сельские добровольцы могут бесплатно ходить в кино
В Бурятии сельские добровольцы могут бесплатно ходить в кино
Общество, 10.01.2020
Членов ДНД и ДПК поощрили за активную работу в Бичурском районе
Забайкальцы стали призёрами всероссийского фестиваля народного творчества
Забайкальцы стали призёрами всероссийского фестиваля народного творчества
Общество, 10.01.2020
Призовые места получили 6 концертных номеров и 1 театрализованное представление
Иркутск примет чемпионат и первенства СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Иркутск примет чемпионат и первенства СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 10.01.2020
Соревнования начнутся уже в эту субботу, 11 января

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^