Глава Следственного комитета России взял на контроль дело о смертельном ДТП в Бурятии



В связи с возрастающим в СМИ резонансом вокруг уголовного дела, возбужденного в Бурятии по факту трагической гибели 17-летней девушки в результате ДТП, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание сотрудникам взять ход его дальнейшего расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



Напомним, 5 января на трассе возле села Батурино в Прибайкальском районе



Бизнесмен в компании друзей возвращался с подлёдной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. В связи с возрастающим в СМИ резонансом вокруг уголовного дела, возбужденного в Бурятии по факту трагической гибели 17-летней девушки в результате ДТП, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание сотрудникам взять ход его дальнейшего расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Напомним, 5 января на трассе возле села Батурино в Прибайкальском районе была насмерть сбита 17-летняя девушка. Вину признал предприниматель Галуст Пилосян.Бизнесмен в компании друзей возвращался с подлёдной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ.





- По данным следствия, 5 января 2020 года около 18 часов Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции, - сообщили 6 января в СУ СК РФ по Бурятии.





В этой компании был и Баир Жамбалов. Сам он утверждает, что находился в другой машине. В тот же день появилась информация, что внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который сбил девушку, принадлежит Жамбалову. По последним данным, зарегистрирована машина всё же на его родственника. Однако накануне Следственное управление СКР по Бурятии подтвердило: «внедорожником фактически владеет» сам Жамбалов.





Баир Жамбалов временно сложил с себя полномочия лидера бурятских единороссов.





Ранее насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи. В опубликованном в соцсети документе с решением суда говорится, что Пилосян страдает хроническими заболеваниями, имеет троих детей, характеризуется положительно. Суд принял решение отклонить ходатайство следователя и освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда.





Вчера появилась информация, что отец погибшей девушки обжалует решение суда об освобождении Пилосяна из-под стражи.





Также вчера стали известны новые подробности громкого дела о смертельном наезде. «Лэнд Крузер» после наезда следственно-оперативная группа обнаружила на просёлочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия. Видеорегистратора в автомобиле не было.



При осмотре из машины изъяты отпечатки пальцев, а также биологические объекты. Они будут сравниваться в ходе дактилоскопической и геномно-молекулярной экспертиз с отпечатками пальцев и ДНК-кодом всех лиц, находившихся в компании предпринимателя. Так будет установлено, кто был за рулём.



- О результатах выполнения всех вышеуказанных мероприятий и следственных действий, направленных на установление истинной картины произошедшего, руководству регионального следственного подразделения поручено доложить в центральный аппарат Следственного комитета России, - отметили в пресс-службе Следственного комитета России.





