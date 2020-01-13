 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке

В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии требуют справедливого наказания для виновника аварии, в которой погибла 17-летняя девушка

В Улан-Удэ сегодня, в 10 утра, на площади Советов состоялась акция памяти 17-летней Гали, погибшей в ДТП 5 января возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Трагедия взбудоражила всю республику. Местный бизнесмен Галуст Пилосян признался, что был за рулём «Тойоты Лэнд Крузер Прадо», а сам внедорожник принадлежит вице-спикеру Народного Хурала Баиру Жамбалову. В соцсетях муссируют информацию, что за рулём машины мог быть другой человек. Следствие выяснит, кто сбил девушку, в том числе по отпечаткам пальцев и анализам ДНК.

Акцию памяти устроила известная общественница Дора Хамаганова, накануне она объявила в Facebook, что пикеты следует провести «без лишней шумихи».

- Я прошу всех прийти завтра, 13 января, на акцию памяти, в 9-й день, после трагической гибели Гали Просто выйдем со свечами, на 5 мин. Как одиночные пикеты, через 50 метров. На площади Советов. Без никаких призывов, - писала она.

Сегодня утром на площадь Советов с плакатами и свечками вышли трое человек, в том числе сама Дора Хамаганова. По плану, активисты пройдут до Свято-Одигитриевского собора, и там, возможно, к ним присоединятся другие неравнодушные жители.

- Я не знала о существовании этой семьи, они обратились ко мне на следующее утро после ДТП. Когда обнаружилось, что в этом деле замешан «второй» человек республики, и, вероятно, другие достаточно высокопоставленные люди, меня это возмутило до глубины души. Возмущает чудовищная ложь, которую распространяют. Общество Бурятии, все родители, все люди понимают, что здесь, действительно, есть над чем поработать органам следствия, - сказала Дора Хамаганова.

Она добавила, что не сомневается в том, что компетентные органы, которые ведут дело, доведут его до конца.

- Я пришла сюда, на площадь Советов, потому что восприняла эту трагедию очень близко. Я сама хотела организовать акцию, чтобы привлечь внимание структур, которые должны разбираться в этом деле. Чтобы структуры не замолчали, чтобы был наказан тот человек, или те люди, которые виноваты в этом преступлении. Увидела в соцсетях призыв Доры Хамагановой и сразу связалась с ней. Этой акцией мы хотим дать понять, что все под контролем простых людей. Мы не дадим замолчать, не дадим вынести несправедливое решение, - высказалась участница акции, администратор группы «Нет произволу ТГК-14» Ирина Трофимова.


Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе Баир Жамбалов временно сложил с себя полномочия лидера бурятских единороссов. На выходных стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять расследование дела на контроль в центральном аппарате.

- Я не понимаю, почему они не могли вызвать санавиацию? У нас прекрасные медики, хирурги, анестезиологи и реаниматологи. В течение 15 минут вертолёт мог быть на месте катастрофы. Я думаю, Баира Жамбалова оправдали бы, если бы он оказал помощь. Ну бывает, девочка вышла на проезжую часть, да, было темно, да, не видели. Но почему они убежали? Почему так подло, гнусно поступили? – задалась вопросом Дора Хамаганова.

Сам вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов в недавно опубликованном посте высказался по поводу трагедии. Он опроверг информацию, что это было бегство и объяснил действия своего друга тем, что он поехал за врачами.

- Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим, - писал Жамбалов.

В комментариях к посту высказался отец погибшей девушки. Он заявил, что считает Баира Жамбалова «убийцей» и намеревается «пойти за ним в ад».

- Я думаю, что это ложь. От начала и до конца. До Турунтаево от Батурино ехать 20 минут на джипе, ну максимум - 25 минут. Что они делали пять часов? Поехали за врачами? Ну это же ложь. Я не говорю, что статус Баира Жамбалова сменён со свидетеля на подозреваемого. Но я уверена, что скоро статус будет изменён, - сказала Дора Хамаганова.

На акции она выразила благодарность адвокатам, и людям, которые финансово и морально поддержали семью погибшей девушки. Как сообщал «Байкал-Daily», отец 17-летней Гали решил обжаловать решение суда об освобождении Пилосяна из-под стражи. Также семья намерена добиваться справедливого наказания для виновника трагедии, на помощь им пришли известные адвокаты, сбор денег на оплату их услуг идёт в соцсетях.


акция памяти ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
В Улан-Удэ стартовал набор в 10 новых детсадов
Общество, 13.01.2020
В городе появилось 2,4 тысячи новых мест в детсады
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке
Общество, 13.01.2020
Жители Бурятии требуют справедливого наказания для виновника аварии, в которой погибла 17-летняя девушка
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Иркутян зовут на кастинг для съёмок в рекламе известного бренда
Общество, 13.01.2020
Пока название компании, для которой снимают ролик, не раскрывается
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Жителям Бурятии рекомендуют не держать телефон возле уха
Общество, 13.01.2020
Разговоры по мобильному советуют ограничить двумя минутами
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Общество, 13.01.2020
Черепаха уже избавилась от обезвоживания, но он всё ещё не ест самостоятельно
Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера
Жителей Бурятии просят подарить коллекционеру автомобильные номера
Общество, 13.01.2020
Житель Новосибирска коллекционирует номера со всего мира и планирует открыть музей
Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»
Улан-удэнец выиграл в Instagram обучение у сургутских «Барсов»
Общество, 13.01.2020
18-летний улан-удэнец выиграл три часа учебных полётов
Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО
Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО
Общество, 13.01.2020
В активе сборной 14 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей
Четыре боксаны из Бурятии поборются за путёвки на Олимпиаду
Четыре боксаны из Бурятии поборются за путёвки на Олимпиаду
Общество, 13.01.2020
Конкуренция в сборной – до шести человек на место
Эксперт «Золотой маски» посмотрит спектакли Бурятского театра драмы
Эксперт «Золотой маски» посмотрит спектакли Бурятского театра драмы
Общество, 13.01.2020
Нияз Игламов посмотрит постановки 23 и 24 января
Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан
Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан
Общество, 13.01.2020
Визит в дацан состоялся в рамках специального семинара в Улан-Удэ
Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше
Об отмене уроков в Улан-Удэ будут сообщать пораньше
Общество, 13.01.2020
Теперь сообщения об отмене уроков у школьников будут появляться в 6 утра
Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения
Баргузинский заповедник отметил 103-й день рождения
Общество, 13.01.2020
Главная цель заповедника – сохранить природу в её первозданном виде
^