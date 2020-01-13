В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке

В Улан-Удэ сегодня, в 10 утра, на площади Советов состоялась акция памяти 17-летней Гали, погибшей в ДТП 5 января возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Трагедия взбудоражила всю республику. Местный бизнесмен Галуст Пилосян признался, что был за рулём «Тойоты Лэнд Крузер Прадо», а сам внедорожник принадлежит вице-спикеру Народного Хурала Баиру Жамбалову. В соцсетях муссируют информацию, что за рулём машины мог быть другой человек. Следствие выяснит, кто сбил девушку, в том числе по отпечаткам пальцев и анализам ДНК.
Акцию памяти устроила известная общественница Дора Хамаганова, накануне она объявила в Facebook, что пикеты следует провести «без лишней шумихи».
- Я прошу всех прийти завтра, 13 января, на акцию памяти, в 9-й день, после трагической гибели Гали Просто выйдем со свечами, на 5 мин. Как одиночные пикеты, через 50 метров. На площади Советов. Без никаких призывов, - писала она.
Сегодня утром на площадь Советов с плакатами и свечками вышли трое человек, в том числе сама Дора Хамаганова. По плану, активисты пройдут до Свято-Одигитриевского собора, и там, возможно, к ним присоединятся другие неравнодушные жители.
- Я не знала о существовании этой семьи, они обратились ко мне на следующее утро после ДТП. Когда обнаружилось, что в этом деле замешан «второй» человек республики, и, вероятно, другие достаточно высокопоставленные люди, меня это возмутило до глубины души. Возмущает чудовищная ложь, которую распространяют. Общество Бурятии, все родители, все люди понимают, что здесь, действительно, есть над чем поработать органам следствия, - сказала Дора Хамаганова.
Она добавила, что не сомневается в том, что компетентные органы, которые ведут дело, доведут его до конца.
- Я пришла сюда, на площадь Советов, потому что восприняла эту трагедию очень близко. Я сама хотела организовать акцию, чтобы привлечь внимание структур, которые должны разбираться в этом деле. Чтобы структуры не замолчали, чтобы был наказан тот человек, или те люди, которые виноваты в этом преступлении. Увидела в соцсетях призыв Доры Хамагановой и сразу связалась с ней. Этой акцией мы хотим дать понять, что все под контролем простых людей. Мы не дадим замолчать, не дадим вынести несправедливое решение, - высказалась участница акции, администратор группы «Нет произволу ТГК-14» Ирина Трофимова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе Баир Жамбалов временно сложил с себя полномочия лидера бурятских единороссов. На выходных стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять расследование дела на контроль в центральном аппарате.
- Я не понимаю, почему они не могли вызвать санавиацию? У нас прекрасные медики, хирурги, анестезиологи и реаниматологи. В течение 15 минут вертолёт мог быть на месте катастрофы. Я думаю, Баира Жамбалова оправдали бы, если бы он оказал помощь. Ну бывает, девочка вышла на проезжую часть, да, было темно, да, не видели. Но почему они убежали? Почему так подло, гнусно поступили? – задалась вопросом Дора Хамаганова.
Сам вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов в недавно опубликованном посте высказался по поводу трагедии. Он опроверг информацию, что это было бегство и объяснил действия своего друга тем, что он поехал за врачами.
- Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим, - писал Жамбалов.
В комментариях к посту высказался отец погибшей девушки. Он заявил, что считает Баира Жамбалова «убийцей» и намеревается «пойти за ним в ад».
- Я думаю, что это ложь. От начала и до конца. До Турунтаево от Батурино ехать 20 минут на джипе, ну максимум - 25 минут. Что они делали пять часов? Поехали за врачами? Ну это же ложь. Я не говорю, что статус Баира Жамбалова сменён со свидетеля на подозреваемого. Но я уверена, что скоро статус будет изменён, - сказала Дора Хамаганова.
На акции она выразила благодарность адвокатам, и людям, которые финансово и морально поддержали семью погибшей девушки. Как сообщал «Байкал-Daily», отец 17-летней Гали решил обжаловать решение суда об освобождении Пилосяна из-под стражи. Также семья намерена добиваться справедливого наказания для виновника трагедии, на помощь им пришли известные адвокаты, сбор денег на оплату их услуг идёт в соцсетях.