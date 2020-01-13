В центре Улан-Удэ устроили акцию в память о погибшей в ДТП студентке

- Я пришла сюда, на площадь Советов, потому что восприняла эту трагедию очень близко. Я сама хотела организовать акцию, чтобы привлечь внимание структур, которые должны разбираться в этом деле. Чтобы структуры не замолчали, чтобы был наказан тот человек, или те люди, которые виноваты в этом преступлении. Увидела в соцсетях призыв Доры Хамагановой и сразу связалась с ней. Этой акцией мы хотим дать понять, что все под контролем простых людей. Мы не дадим замолчать, не дадим вынести несправедливое решение, - высказалась участница акции, администратор группы «Нет произволу ТГК-14» Ирина Трофимова.





