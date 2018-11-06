Новым руководителем управления ФСБ России по Иркутской области назначен полковник Андрей Патраков
Он приступил к исполнению своих обязанностей 6 ноября.
В органах безопасности Алексей Патраков служит с 1994 года. Он прошёл путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности.
Андрей Патраков награжден государственными и ведомственными наградами.
Прежний руководитель УФСБ России по Иркутской области Михаил Козубов переведён на новое место службы.
В Иркутской области назначен новый руководитель УФСБ
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