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В Иркутской области назначен новый руководитель УФСБ

В Иркутской области назначен новый руководитель УФСБ
Власть, 
Новым руководителем управления ФСБ России по Иркутской области назначен полковник Андрей Патраков

Он приступил к исполнению своих обязанностей 6 ноября.

В органах безопасности Алексей Патраков служит с 1994 года. Он прошёл путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности.

Андрей Патраков награжден государственными и ведомственными наградами.

Прежний руководитель УФСБ России по Иркутской области Михаил Козубов переведён на новое место службы.
назначение ФСБ
 
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