В Иркутской области назначен новый руководитель УФСБ

Новым руководителем управления ФСБ России по Иркутской области назначен полковник Андрей Патраков



Он приступил к исполнению своих обязанностей 6 ноября.



В органах безопасности Алексей Патраков служит с 1994 года. Он прошёл путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности.



Андрей Патраков награжден государственными и ведомственными наградами.



Прежний руководитель УФСБ России по Иркутской области Михаил Козубов переведён на новое место службы.

