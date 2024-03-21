Во время учений «спасли» трёх человек
Утром 20 марта в Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения в высотном доме на проспекте 50-летия Октября.
По легенде, пожар произошёл на восьмом этаже. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 40 жильцов, однако в результате сильного задымления трое остались отрезанными от путей эвакуации.
К месту были направлены силы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Прибывшие пожарные организовали поиск и спасение пострадавших. На месте развернули штаб пожаротушения.
- Двое условных пострадавших были спасены звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств, третий мужчина был спасён с балкона шестого этажа по автолестнице АЛ-50. Все спасённые были переданы в карету скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Позже участникам учения была дана дополнительная вводная – звено газодымозащитной службы потеряло ориентир и не может самостоятельно покинуть место пожара, а воздух в баллонах заканчивается. Для спасения коллег было направлено резервное звено. Подавших сигнал о помощи благополучно вывели на свежий воздух.
- Условное возгорание ликвидировано. Цели и задачи учения были достигнуты. Всего в практических мероприятиях были задействованы 27 человек личного состава и 7 единиц техники Главного управления МЧС России по Бурятии. На месте работали 6 звеньев газодымозащитой службы, включая звено руководящего состава, - отметили в пресс-службе ведомства.
К отработке взаимодействия были также привлечены сотрудники ГИБДД, врачи Территориального центра медицины катастроф и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.
В Улан-Удэ прошли учения по тушению пожара в высотке
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