Свадьба в Агинском округе завершилась рождением дочери

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

В один день пара побывала на хадаке, регистрации брака и в роддоме



Бурятский обряд сватовства и поездка в отдел ЗАГС для регистрации брака завершились для новоиспечённой пары супругов Николая и Баиры из посёлка Агинского Агинского Бурятского округа рождением дочери.



- Постановка хадака – это обряд, в ходе которого родственники жениха просят позволения называть девушку своей дочерью не только у её родителей, но и у богов, покровителей и защитников рода невесты. Сделать это нужно именно в доме невесты до 12 часов дня, и для обряда родственники жениха специально приехали из Иркутской области, - сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья.



Как рассказала сотрудник отдела ЗАГС Агинского района, регистрация брака этой пары была назначена на 14 часов, но уже во время хадака у невесты начались схватки. Молодожёны сразу же отправились в ЗАГС, зарегистрировали брак и поехали в больницу. Через полчаса у них родилась дочь, которой дали имя Валерия.

