Бурятская шахматистка победила на первенстве Азии

Общество, Фото: федерация шахмат России

Спортсменка из Агинского округа выиграла «золото» среди девушек до 16 лет



Представительница Агинского Бурятского округа Яна Ж. стала победительницей первенства Азии по шахматам в Эль-Айне (Объединённые Арабские Эмираты). За главную награду с забайкальской спортсменкой состязались 629 шахматистов из 28 стран, включая 70 россиян.



По итогам упорной борьбы, российские шахматисты завоевали четыре золотых и серебряных, одну бронзовую медали. Спортсмены победили в медальном зачёте. Суммарно по дисциплинам турнира «классика», «быстрые» и «блиц» шахматисты завоевали 26 медалей, опередив Индию, Вьетнам, Казахстан и Китай.



Спортсменка из Агинского Бурятского округа Яна Ж. завоевала «золото» первенства Азии среди девушек до 16 лет. Шахматистка набрала восемь очков, одержала семь побед и две ничьи в девяти турах. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

