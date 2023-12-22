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Бурятская шахматистка победила на первенстве Азии

Бурятская шахматистка победила на первенстве Азии
Общество,  Фото:федерация шахмат России
Спортсменка из Агинского округа выиграла «золото» среди девушек до 16 лет

Представительница Агинского Бурятского округа Яна Ж. стала победительницей первенства Азии по шахматам в Эль-Айне (Объединённые Арабские Эмираты). За главную награду с забайкальской спортсменкой состязались 629 шахматистов из 28 стран, включая 70 россиян.

По итогам упорной борьбы, российские шахматисты завоевали четыре золотых и серебряных, одну бронзовую медали. Спортсмены победили в медальном зачёте. Суммарно по дисциплинам турнира «классика», «быстрые» и «блиц» шахматисты завоевали 26 медалей, опередив Индию, Вьетнам, Казахстан и Китай.

Спортсменка из Агинского Бурятского округа Яна Ж. завоевала «золото» первенства Азии среди девушек до 16 лет. Шахматистка набрала восемь очков, одержала семь побед и две ничьи в девяти турах. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Агинский Бурятский округ шахматы первенство Азии спорт

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