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Семейские Бурятии соберутся на фестивале «Путь Аввакума»

Семейские Бурятии соберутся на фестивале «Путь Аввакума»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие пройдёт в Тарбагатайском районе

23 сентября семейские соберутся на фестивале «Путь Аввакума» в Бурятии. На праздник в село Тарбагатай съедутся семейские коллективы, мастера народных художественных промыслов из разных районов, а также участники из Иркутской области, Забайкальского края, Алтая.

Первых гостей встретят уже в 10 часов у главных ворот центральной площади Тарбагатая, которая станет главным местом проведения торжества. Там развернётся выставка-ярмарка «Город мастеров». Тарбагатайцы и участники конкурса в рамках фестиваля «Путь Аввакума» покажут произведения народных художественных промыслов, сувениры. Семейские красавицы пройдутся в красочном дефиле в традиционных нарядах.

В большом концерте под открытым небом выступят лучшие коллективы фестивальных конкурсов: фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!» и детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки». Самодеятельные артисты – потомки старообрядцев, истинные носители культуры покажут зрителям фестиваля образцы музыкального, словесного, танцевального, обрядового фольклора. Прозвучат старинные песни в многоголосном распеве в исполнении старожилов, именитых семейских коллективов: «Судьбинушка», «Истоки», Большекуналейского хора. Не оставят равнодушными гостей и голоса самых маленьких артистов.

Посетители фестиваля попадут ещё и на праздник урожая «Тарбагатайский Хлебосол» с концертно-гастрономической программой, кулинарным чемпионатом по приготовлению щей, мастер-классом по семейским пляскам «Тарбагатайские дробушки».

По информации министерства культуры РБ, в этот день в селе Тарбагатай состоится ещё одно знаменательное событие – открытие модельной библиотеки, сельского дома культуры после проведения капитального ремонта.

Вход на фестиваль свободный, сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль семейские национальная культура

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