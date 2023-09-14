Семейские Бурятии соберутся на фестивале «Путь Аввакума»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие пройдёт в Тарбагатайском районе



23 сентября семейские соберутся на фестивале «Путь Аввакума» в Бурятии. На праздник в село Тарбагатай съедутся семейские коллективы, мастера народных художественных промыслов из разных районов, а также участники из Иркутской области, Забайкальского края, Алтая.



Первых гостей встретят уже в 10 часов у главных ворот центральной площади Тарбагатая, которая станет главным местом проведения торжества. Там развернётся выставка-ярмарка «Город мастеров». Тарбагатайцы и участники конкурса в рамках фестиваля «Путь Аввакума» покажут произведения народных художественных промыслов, сувениры. Семейские красавицы пройдутся в красочном дефиле в традиционных нарядах.



В большом концерте под открытым небом выступят лучшие коллективы фестивальных конкурсов: фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!» и детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки». Самодеятельные артисты – потомки старообрядцев, истинные носители культуры покажут зрителям фестиваля образцы музыкального, словесного, танцевального, обрядового фольклора. Прозвучат старинные песни в многоголосном распеве в исполнении старожилов, именитых семейских коллективов: «Судьбинушка», «Истоки», Большекуналейского хора. Не оставят равнодушными гостей и голоса самых маленьких артистов.



Посетители фестиваля попадут ещё и на праздник урожая «Тарбагатайский Хлебосол» с концертно-гастрономической программой, кулинарным чемпионатом по приготовлению щей, мастер-классом по семейским пляскам «Тарбагатайские дробушки».



По информации министерства культуры РБ, в этот день в селе Тарбагатай состоится ещё одно знаменательное событие – открытие модельной библиотеки, сельского дома культуры после проведения капитального ремонта.



Вход на фестиваль свободный, сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение: 6+.

