В Бурятии раздадут премии талантливой молодёжи

Заявки на конкурс принимаются до 16 октября



Молодым талантам Бурятии вручат премии. Для этого желающим принять участие до 16 октября необходимо подать заявку в министерство спорта и молодёжной политики республики на участие в ежегодном конкурсе поддержки талантливой молодёжи.



- Если тебе от 14 до 35 лет и если ты готов заявить о своих успехах и достижениях на всю республику, то наш конкурс именно тебя, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Номинаций для участия пять:

- социально-значимая и общественная деятельность;

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;

- профессиональное мастерство;

- художественное творчество;

- любительский спорт.



Конкурсные материалы передаются кандидатом лично или через представителя в комитет по молодёжной политике министерства по адресу: Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, офис 516. Время приёма документов: понедельник - четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00).



Возрастное ограничение: 12+.

