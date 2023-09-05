Заявки на конкурс принимаются до 16 октября
Молодым талантам Бурятии вручат премии. Для этого желающим принять участие до 16 октября необходимо подать заявку в министерство спорта и молодёжной политики республики на участие в ежегодном конкурсе поддержки талантливой молодёжи.
- Если тебе от 14 до 35 лет и если ты готов заявить о своих успехах и достижениях на всю республику, то наш конкурс именно тебя, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Номинаций для участия пять:
- социально-значимая и общественная деятельность;
- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
- профессиональное мастерство;
- художественное творчество;
- любительский спорт.
Конкурсные материалы передаются кандидатом лично или через представителя в комитет по молодёжной политике министерства по адресу: Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, офис 516. Время приёма документов: понедельник - четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Возрастное ограничение: 12+.
В Бурятии раздадут премии талантливой молодёжи
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