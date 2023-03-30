Специалисты советуют не стесняться обращаться к врачам в случае эпилептических припадков
26 марта в Тункинской центральной районной больнице отметили «Фиолетовый день». Это ежегодное международное мероприятие, цель которого – поддержка людей, страдающих от эпилепсии.
Эпилепсия - это расстройство, при котором происходят повторяющиеся эпилептические припадки. Она может быть установлена после неврологического осмотра, электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и других дополнительных исследований.
Причины таких припадков могут быть различными: от наследственных факторов и травм головы до инфекционных и воспалительных заболеваний. В большинстве случаев причина эпилепсии остаётся неизвестной, отмечают сотрудники Тункинской ЦРБ.
Тункинские врачи составили несколько рекомендаций, которые помогут контролировать заболевание:
- Понимание своего заболевания и лечение;
- Наблюдение за сном и отдыхом;
- Соблюдение диеты. В частности, кетогенная диета может снизить количество эпилептических припадков;
- Избегать стрессовых ситуаций;
- Урегулирование эмоционального состояния, при необходимости обращение к психологу;
- Полноценное и регулярное принятие назначенных врачом препаратов;
- Избегать употребления алкоголя и наркотиков.
- Эпилепсия не является опасностью для большинства людей, но понимание её признаков и лечения может помочь улучшить качество жизни тех, кто страдает от этого заболевания. Не стесняйтесь обращаться за помощью к врачам и специалистам в случае появления подозрительных симптомов, - советуют тункинские врачи.
В Тункинской больнице прошла акция в поддержку людей с эпилепсией
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