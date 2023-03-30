30 марта

29 марта

Популярное

В Тункинской больнице прошла акция в поддержку людей с эпилепсией

В Тункинской больнице прошла акция в поддержку людей с эпилепсией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты советуют не стесняться обращаться к врачам в случае эпилептических припадков

26 марта в Тункинской центральной районной больнице отметили «Фиолетовый день». Это ежегодное международное мероприятие, цель которого – поддержка людей, страдающих от эпилепсии.

Эпилепсия - это расстройство, при котором происходят повторяющиеся эпилептические припадки. Она может быть установлена после неврологического осмотра, электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и других дополнительных исследований.

Причины таких припадков могут быть различными: от наследственных факторов и травм головы до инфекционных и воспалительных заболеваний. В большинстве случаев причина эпилепсии остаётся неизвестной, отмечают сотрудники Тункинской ЦРБ.

Тункинские врачи составили несколько рекомендаций, которые помогут контролировать заболевание:

- Понимание своего заболевания и лечение;
- Наблюдение за сном и отдыхом;
- Соблюдение диеты. В частности, кетогенная диета может снизить количество эпилептических припадков;
- Избегать стрессовых ситуаций;
- Урегулирование эмоционального состояния, при необходимости обращение к психологу;
- Полноценное и регулярное принятие назначенных врачом препаратов;
- Избегать употребления алкоголя и наркотиков.

- Эпилепсия не является опасностью для большинства людей, но понимание её признаков и лечения может помочь улучшить качество жизни тех, кто страдает от этого заболевания. Не стесняйтесь обращаться за помощью к врачам и специалистам в случае появления подозрительных симптомов, - советуют тункинские врачи.
Тункинская ЦРБ медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии медсестра спасла жизнь человеку прямо на улице
В Бурятии медсестра спасла жизнь человеку прямо на улице
Общество, 30.03.2023
Она заметила, что мужчине стало плохо и поспешила на помощь
В Бурятии шаманы помолятся за благополучие людей
В Бурятии шаманы помолятся за благополучие людей
Общество, 30.03.2023
В «Тэнгэри» устроят еженедельный молебен
В Тункинской больнице прошла акция в поддержку людей с эпилепсией
В Тункинской больнице прошла акция в поддержку людей с эпилепсией
Общество, 30.03.2023
Специалисты советуют не стесняться обращаться к врачам в случае эпилептических припадков
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Общество, 30.03.2023
Якобы в знак протеста: «Я устал. Я не могу. У меня больше нет выбора»
В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить манты
В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить манты
Общество, 30.03.2023
После мастер-класса они съели приготовленное блюдо 
В Бурятии действуют две ледовые переправы
В Бурятии действуют две ледовые переправы
Общество, 30.03.2023
Остальные 12 ледовых дорог растаяли 
В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу
В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу
Общество, 30.03.2023
Мероприятие проведут в нескольких дисциплинах
Улан-удэнцы забили тревогу из-за шприцов возле гаражного кооператива
Улан-удэнцы забили тревогу из-за шприцов возле гаражного кооператива
Общество, 30.03.2023
Обеспокоенные люди даже собрались писать заявление в полицию
В Улан-Удэ до +18 градусов
В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество, 30.03.2023
Снега в столице Бурятии не ожидается 
В Чите выберут «Мисс города»
В Чите выберут «Мисс города»
Общество, 29.03.2023
Конкурс состоится во второй половине мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^