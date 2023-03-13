В библиотеке иностранной литературы в Москве прошёл День Бурятии

Теперь «Иностранка» приедет в Улан-Удэ

В библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино в Москве состоялся День Республики Бурятия.

Для «иностранки» крайне важно знакомить свою международную аудиторию с удивительными богатствами нашей страны, отметили ранее в библиотеке: «В 2023 году мы начинаем с Республики Бурятия». На площадке прошла выставка изданий из фондов Библиотеки иностранной литературы, связанных с Бурятией, и демонстрировались видеофильмы об «этом прекрасном крае».

«10-го марта библиотека иностранной литературы приняла нас, - рассказала в понедельник в соцсетях министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Собрались не только земляки, но и люди, интересующиеся нашей культурой, были и представители разных посольств, приглашенные библиотекой.

По её словам, чрезвычайный и полномочный посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте выступила и поделилась впечатлениями о поездке в Бурятию.

«У нее остались только самые теплые воспоминания», - отметила министр культуры. Собравшиеся услышали выступление Мигеля Хайровича, замдиректора «Иностранки», о маршруте по Бурятии монаха Иакинфа Бичурина и о теории общего происхождения индейцев и жителей Дальнего Востока. Личность Бичурина мало известна широкому кругу читателей. Этот человек много работал над отношениями с Китаем, много лет провел в Кяхте, создал русско-китайский словарь, преподавал китайский язык.

Студенты академии имени Гнесиных Лудуб Очиров, Сэлмэг Батомункуева, Анастасия Бубеева исполнили бурятские песни, сыграли на моринхуре и ятаге. Амарсана Улзытуев, поэт, переводчик, преподаватель Литературного института, и Евгений Фахуртдинов, прозаик, сценарист, шеф-редактор телерадиокомпании «Русский мир», прочитали свои стихи.

«Мы услышали лекцию о буддизме в России от Даши-ламы - представителя Иволгинского дацана, а Людмила Владимировна Гармаева - директор Национальной библиотеки Республики Бурятия рассказала о новинках литературы Бурятии. – отметила Соелма Дагаева. - Преподнесли библиотеке свой подарок - книги, вышедшие в Бурятии за последний год».

Министр культуры Бурятии пообещала пригласить читателей республики на Дни «Иностранки» в Улан-Удэ.